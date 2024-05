La Creu Alta presenta les novetats de la seva Festa Major

L’Associació de Veïns de la Creu Alta ha presentat les principals novetats de la seva Festa Major del barri d’aquest any. Enguany, les activitats han incrementat en un 30%, arribant a les 137 en total. “L’objectiu no és tant en quantitat com en donar cabuda a tothom. Moltes entitats volen col·laborar amb la Festa i això comporta que augmentin les activitats. També ens donarà més feina, però per sort tenim un bon nombre de voluntaris”, explica Josep Serra, membre de l’organització.

Les festes se celebraran del 17 al 19 de maig i entre les novetats destaquen l’augment de les iniciatives pels més petits, els tallers de teatre o les activitats esportives. “Hem augmentat en tots els àmbits. Tenim propostes per tots els gustos i totes les edats. Al final, nosaltres obrim la porta a tothom perquè pugui explicar el que fa durant tot l’any al barri”, admet Serra.

Els actes assenyalats en vermell tornaran a ser la ja tradicional cursa de carretons, el campionat entre llamps i trons, el tallaret d’honor o el Diari de la Creu Alta (que ja s’ha pogut veure en l’acte de presentació), molt més gruixut que altres edicions per l’augment de col·laboradors i patrocinadors. A la Festa Major d’enguany, també destaquen el centenari del Velòdrom, els deu anys de l’exposició fotogràfica de gent del barri o els 120 anys del moment que el poble de la Creu Alta va passar a ser un barri de Sabadell.

“Amb motiu dels 120 anys del barri es farà una activitat anomenada El Sapel·li de la Creu Alta que representa un enterrament noucentista i és un acte teatralitzat pels carrers. Se’n parlarà molt”, afirma Josep Serra. Durant la presentació de la Festa Major, la cirereta ha estat la mostra de la nova Botifarra Creualtenca, una botifarra blanca amb diversos condiments. Els veïns del barri l’han tastat i han quedat molt satisfets.

CONSULTA EL PROGRAMA SENCER: