Nous tancaments de via a Ferrocarrils per evitar atropellaments

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat aquest dijous les obres per instal·lar nous tancaments de via en un tram d’un quilòmetre entre les estacions de Bellaterra i Universitat Autònoma, a la línia Barcelona-Vallès. L’objectiu de l’actuació és impedir el creuament d’animals per les vies i evitar així possibles atropellaments de senglars i afectacions al servei i al material mòbil.

Aquest tram de via, situat en un entorn natural boscós on hi habiten diferents espècies animals, actualment ja compta amb un tancament però no és suficient per impedir que animals, com porcs senglars, excavin la part inferior del terreny sota la tanca i accedeixin a la via. Per aquest motiu, Ferrocarrils substituirà els tancaments de via existents per uns de més resistents amb base de formigó. Així, s’instal·laran diferents tipologies de tanques en funció de la seva idoneïtat tenint en compte la singularitat dels diversos punts d’aquest tram entre les estacions d’FGC de Bellaterra i Universitat Autònoma.

Els treballs, amb un pressupost de 586.000 euros (abans d’IVA), tindran una durada de 12 mesos i es preveu que comencin l’últim trimestre d’aquest any.