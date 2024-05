FOTOS | El bomber culturista que revoluciona el parc de Sabadell

Dani Rodríguez va arribar a Sabadell l’any 2009 procedent de Solsona. “Fa temps que soc sabadellenc”, reivindica. L’objectiu era fer un pas més en la seva carrera professional com a bomber. Després d’haver fet les pràctiques a la ciutat, va iniciar un periple per altres parcs, fins que va decidir tornar aquí. “Volia ser un bomber més complet i aquest és el parc de Catalunya amb més activitat”, diu. La seva vocació li venia de família: “el meu pare ho era i dos tiets també”, narra.

Poc podia imaginar aquell jove que al cap de pocs anys la preparació li obriria una porta fins llavors desconeguda. “Em formava entrenant a voleibol, karate… Quan vaig arribar a Sabadell, em va començar a interessar el món del culturisme, però sempre em feia una mica de por la qüestió dels anabolitzants”. A finals del 2017, però, va decidir preparar-se per competir, iniciant-se en la categoria men’s physique. Allò va alimentar el cuc, amb participacions en proves arreu amb característiques ben diverses sota el paraigua de l’IFBB. “Hi ha modalitats que busquen una estètica de déu grec”, exemplifica sobre com va anar descobrint l’univers del culte als músculs.

Arnold Schwarzenegger, Dorian Yates o Ronnie Coleman van aparèixer de cop en el seu diccionari. “No arribaràs mai a això, però els tens de referents”, diu. La dieta estricta i l’exercici diari s’han convertit en companys inseparables del viatge. “Si ho fas amb control, no hi ha problema”, respon a aquells que qüestionen que sigui una filosofia saludable. La competició l’ha obligat a compaginar la disciplina amb la seva tasca al cos d’emergències sabadellenc. “Quan estic a Bombers, estic per la feina i no entreno. És com el dia de descans del gimnàs”, diu sobre com adapta entrenaments -cinc o sis a la setmana- i àpats -sis o set diaris-. Les sessions aixecant ferro al Qwellness de Sabadell es poden allargar fins a les 4 hores. “He fet algunes animalades”, relata rient. “A Bombers em diuen: ‘sempre estàs divertit i rient’. Per què no he de ser així?”.

Barcelona, Lleida, Girona, Madrid i certàmens internacionals a Roma, Rímini o Portugal han anat farcint el palmarès en proves amateur: campió de Catalunya en diverses categories, campió de l’Arnold Classic Europe i altres distincions en l’àmbit continental. Els últims èxits -campió europeu com a Classic Physique màster– l’animen a fer un pas més. A pesar d’algunes lesions, es veu en un punt àlgid, que li permet imaginar el futur amb convicció. “A Catalunya he guanyat totes les categories. Al campionat d’Espanya he quedat sempre tercer. És una espina clavada, però d’aquí a un mes aniré a competir i penso guanyar”, assevera sobre la competició que tindrà lloc a Àvila.

En funció dels resultats, entrarà en el terreny professional. Després de Verona, Luxemburg, Madrid o Canàries, farà balanç. La pro card, el bitllet per a la professionalització, ja està sobre la taula. “A partir d’aquí, ja seria una altra història”, adverteix sobre un plantejament que l’obligaria a aturar-se un temps “per construir un físic competitiu”. “Si hi vaig, hi vaig a guanyar”, avisa.

L’esperit amb què relata les seves vivències reflecteix com veu el seu servei i el culturisme. “És com una oposició. Has d’anar sempre al 100%, seguint les pautes que toca”. Per ara, no veu el final. “Em pregunten: ‘quan pararàs?’ Per què he de parar? Si m’agrada i no em suposa cap trauma”, malgrat que admet que hi ha un punt d’obsessió inevitable. “El teu cap gira al voltant d’això. És com el dibuixant de còmics que està tot el dia amb el llapis”, proclama.

Amb tot, té clar què vindrà després. “Si algun dia penso que no val la pena, ho deixaré i tornaré a l’habilitat que tenia abans com a artista. Anava a la Joso, al passeig de Manresa, perquè sempre m’ha agradat dibuixar”, recorda. És, potser, el futur d’aquest bomber culturista que ha revolucionat el parc de Sabadell. De moment, però, no té una data a l’horitzó per deixar les peses. “El culturista més longeu d’Espanya és Rafael Vera, en té 78 i continua allà…”, bufa.