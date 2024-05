El Sabadell es juga mitja permanència al Municipal de Tarazona

Mitja permanència o gairebé. El Tarazona-Sabadell d’aquest dissabte (16 h) ve marcat per l’enorme transcendència dels tres punts. El guanyador farà un pas de gegant cap a la salvació. Els arlequinats ho afronten molt mentalitzats i la necessitat imperiosa de no perdre per mantenir intactes les seves opcions i continuar depenent d’ells mateixos, beneficiats pel posterior Sestao-Tarazona de la penúltima jornada. L’equip d’Óscar Cano tindrà el suport de gairebé tres-cents seguidors a les graderies del Municipal aragonès.

Amb l’actual situació i només tres jornades per disputar, l’estat anímic i emocional gairebé supera les qüestions tàctiques. El mateix Óscar Cano admet que “tots som conscients que es tracta d’un partit molt important sense ser encara definitiu. És evident que els punts adquireixen un valor doble pel fet de ser un rival directe. El sentiment de responsabilitat és màxim perquè ens juguem moltíssim i es nota a l’ambient, però això no et garanteix res, cal fer bé les coses”.

El tècnic granadí vol esborrar la mala imatge de Salamanca i repetir la versió de solidesa i seguretat mostrada davant el Nàstic recordant que l’escenari que es trobaran serà molt diferent. “Les característiques del camp i del rival ens portaran cap a un partit molt definit. El 80 % dels gols del Tarazona al seu camp venen a conseqüència d’accions a pilota aturada, centrades laterals, llançaments de banda… Serà fonamental mantenir la fiabilitat defensiva i caldrà valorar el risc de totes les accions. Allà han caigut equips com el Nàstic, Ponferradina o Celta Fortuna i això ja evidencia la dificultat d’aquest camp”.

Tornarà Pau Resta

Una de les novetats a l’onze serà el retorn de Pau Resta. “Va ser baixa per sanció i no es mereix cap càstig. A més, el seu rendiment durant la temporada és excel·lent. Veurem com recomponem la defensa, si serà de quatre o de cinc…”, reflexiona Óscar Cano.

El tècnic també ha confiormat que Carles Salvador està a disposició i només és dubte Antonio Moyano, amb molèsties als isquiotibials. El suport de l’afició està garantit tot i les restriccions del club aragonès. “Volem mantenir aquesta comunió fins al final i poder dedicar-los la permanència”, subratlla.

Solidesa i eficàcia

Solidesa -el porter Salvi el pretenen equips de superior categoria-, feina i eficàcia a pilota aturada. Són les eines del Tarazona per aspirar a la permanència. L’equip de ‘Molo’ sap rendibilitzar molt bé els pocs gols (25) que marca. El seu màxim golejador, el veterà David Cubillas, que va tenir a Óscar Cano al Castelló, és el pitxitxi amb només 4 dianes. De fet, com el màxima realitzador del Sabadell ara mateix.

El Municipal de Tarazona s’afegeix a la llista de camps on s’ha estrenat el Sabadell aquesta temporada. Ho farà amb el suport d’uns 250 seguidors que haurien estat més si el club aragonès no hagués tallat la venda d’entrades a la pàgina seva web argumentant “raons de seguretat”. El Centre d’Esports ha sufragat els tres autocars que viatgen i els desplaçats tindran una entrada gratuïta pel duel contra la Ponferradina.

L’àrbitre serà el murcià de 34 anys, Juan Antonio Campos, qui no ha tingut massa sort amb el Sabadell. Quatre derrotes arlequinades, l’última el 0-1 contra el Real Unión la passada temporada, i un empat (0-0 al Collao en la temporada 17/18) és el pèssim balanç. Arribarà a Tarazona la primera victòria?