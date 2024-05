ERC reuneix entitats del tercer sector amb el conseller Carles Campuzano

ERC Sabadell ha reunit aquest divendres una vintena d’entitats del tercer sector de la ciutat amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i el portaveu del grup municipal republicà a l’Ajuntament, Gabriel Fernàndez, en l’últim dia de campanya electoral abans de les eleccions de diumenge, 12 de maig. La trobada s’ha dut a terme al pati de l’Arteneu, al carrer de Sant Joan, 35.

La discapacitat, la salut mental, la gent gran, la joventut i la infància són els principals temes sobre els quals ha girat la conversa. Campuzano assegura que “escoltar les inquietuds i les necessitats del tercer sector arreu del país és un exercici que hem anat fent al llarg de la legislatura. Les entitats són un termòmetre infal·lible sobre l’estat de la població més vulnerable i treballar-hi colze a colze és indispensable per fer avançar el país cap on volem”.

El conseller també ha fet valdre la feina feta aquesta legislatura com, per exemple, ordenar les convocatòries de subvencions o augmentar els sous dels treballadors.

Per la seva part, Gabriel Fernàndez ha agrait al conseller Campuzano “el treball que està fent al capdavant del departament, reconeguda per tothom, pel taranà que té i pel coneixement que té de l’àmbit. Això és molt important per a nosaltres”. A la trobada també hi han assistit els regidors d’ERC a Sabadell Sílvia Renom i Santi Valls; l’exregidor Pere Farrés; el president de la secció local, Roger Vilaret, i altres membres de la direcció executiva del partit a la ciutat.