L’enginyeria IDP supera els 11,4 milions d’euros d’ingressos, en el primers quatre mesos de 2024

El grup d’enginyeria IDP, líder a Espanya del desenvolupament de projectes mitjançant la metodologia BIM (Building Information Modeling) ha tancat el primer quadrimestre del 2024 amb uns ingressos consolidats d’11,4 milions d’euros, el que representa un increment del 15,6% respecte al mateix període del passat 2023.

L’EBITDA se situa als 2,5 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 35,2% en comparació amb el mateix període de 2023, reflectint una sòlida rendibilitat i eficiència operativa. Durant aquest període, l’empresa ha aconseguit un creixement sostingut i ha consolidat la seva posició en el mercat. Compta amb un backlog que ascendeix a 65 milions d’euros, el que indica unes perspectives prometedores per al futur. “És un orgull anunciar aquest continu creixement que reflecteix l’eficiència operativa del grup i enforteix la nostra posició de lideratge en el desenvolupament de projectes mitjançant la metodologia BIM. Amb un sòlid backlog, les nostres perspectives futres son més prometedores que mai”, declara Enric Blasco, CEO del grup IDP.

Entre els projectes executats es pot destacar actuacions importants com la planta industrial per a l’assemblatge de cel·les de bateries de Seat ubicada al centre industrial de Martorell, de 400 milions d’euros d’inversió; la planta industrial per a la producció d’elecfoil (una làmina de coure essencial per a la fabricació de cel·les de bateries de liti) de la multinacional coreana Lotte, ubicada a Mont-roig del Camp, de 1.200 milions d’euros d’inversió; o el Hub internacional de transport urgent de DHL Express a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona- el Prat, de 80 milions d’euros d’inversió.

L’enginyeria, que disposa d’un equip de 534 persones, amb 82% de persones titulades i un 30% de dones, té presència a deu ciutats, a més de Sabadell: Madrid, Saragossa, Màlaga, A Corunya, Còrdova, Tenerife, Las Palmas, Lugo i Cartagena.