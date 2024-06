L’Orquestra Simfònica Segle XXI tocarà a la Faràndula dues obres d’Anton Bruckner

L’Orquestra Simfònica Segle XXI actuarà el pròxim dia 5 de juliol a la Faràndula sota la direcció de Jordi Mora. Aquest diumenge, a la plaça Ricard Simó (davant el Diari de Sabadell), el quintet de cordes ha fet un petit tast d’Anton Bruckner en un acte de presentació del concert amb la presència del mestre Mora i conduït per l’Albert Ferrer Flamarich. S’ha parlat de la importància i poc reconeixement a la figura de Bruckner i s’han explicat alguns dels detalls de l’actuació.

“El tema principal és el ‘Te Deum’, però per la durada no t’omple un concert sencer. L’acompanyarem de la sisena simfonia de Bruckner perquè no volíem una simfonia que tragués protagonisme al ‘Te Deum’ i les altres són massa rodones per no tancar un concert. La sisena té una durada de seixanta minuts i té un final més recollit. A més, temporalment, el ‘Te Deum’ el va compondre sense haver acabat la sisena, per tant, coincideixen en la seva etapa compositiva”, explica Jordi Mora.

Com a curiositat, Bruckner mai va rebre el reconeixement que mereixia a la seva ciutat, Viena. El ‘Te Deum’ va ser la primera obra que va tenir certa importància i la sisena simfonia era una mostra d’agraïment i fortalesa cap a “l’enemic que no l’havia pogut destruir”. El mestre Jordi Mora recomana assistir al concert per gaudir de “la unitat temàtica de la sisena”. Mora considera que “es diu tot el que s’ha de dir i es dona tot el que s’ha de donar. No queda res obert”, admet.

L’Orquestra Simfònica, representada pel quintet de cordes a l’acte, actuarà per cinquena ocasió a Sabadell en els seus 25 anys des de la fundació. Ara, representaran les dues obres d’Anton Bruckner com a homenatge en el bicentenari del seu naixement. Els assistents podran oblidar el significat de la vida amb una sisena simfonia menys interpretada i emocionar-se amb una intensa ‘Te Deum’.