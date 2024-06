El Can Rull RT celebra el seu 25 aniversari amb un acte oficial molt especial

El Can Rull RT es troba de celebració. Després del relleu a la presidència, aquest dissabte es van dur a terme les activitats del 25è aniversari de la fusió. La jornada va començar amb un divertit partidet entre pares i mares de l’entitat i va continuar amb un altre partit, en aquest cas entre veterans del Can Rull i del Rómulo Tronchoni. Un moment de retrobaments i de records molts anys després.

El punt àlgid i més emotiu va arribar a l’acte oficial on es va desvetllar una gran sorpresa de reconeixement a una de les persones més importants durant la història del club: Francisco Herrera. El camp del Can Rull RT, passa a anomenar-se ZEM Can Rull-Paco Herrera, en homenatge al tècnic i directiu sempre vinculat a l’entitat i al barri. “Penso que els reconeixements s’han de fer en vida i he treballat molt perquè això fos una realitat. El Paco és la nostra ‘alma mater’. Sense ell no existiria el club perquè sempre ha fet el necessari per tirar endavant. Ha donat feina sempre que ha fet falta a molta gent del club quan ha estat necessari, aquí diem que mig veïnat és electricista gràcies a ell”, apuntava el president Santi Ribalta.

Els actes es van tancar amb la paella popular i una gimcana infantil per tancar una gran jornada al club. També es van vendre durant tots els actes les samarretes commemoratives de l’aniversari. Les celebracions del 25è aniversari de l’entitat es trobaven dins del marc de la Festa Major de Can Rull que se celebra aquest cap de setmana.

