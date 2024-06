Relleu a la presidència del Can Rull a les portes del 25è aniversari

El Can Rull RT afronta un relleu a la presidència més de quinze anys després, a les portes del 25è aniversari de la fusió. Santi Ribalta agafa el testimoni de Carlos Murciano, històric president de l’entitat des del 2009. Ribalta va ser jugador del Can Rull, entrenador, pare i fins ara formava part de la directiva.

“Vaig entrar a la junta com a tresorer per donar un caire més professional a alguns aspectes. Cada vegada portava més àrees i, amb les eleccions del juny, es va decidir donar un canvi. Al final és la passa endavant que hem de donar els que som del club. A la junta els que estarem, som gent que ha viscut i sap perfectament què és aquesta entitat. El Carlos continuarà amb nosaltres i la transició serà a poc a poc en alguns temes”, explica.

Ribalta vol que el club, amb ell al capdavant, faci una passa més i es consolidi com a club formador important a Catalunya. “Volem guanyar en professionalitat i tracte al jugador. Que es vegi una progressió i una capacitat de formar. Segurament som el tercer club de Sabadell a nivell formatiu, però nosaltres no fitxem. Volem tenir categories, però amb gent de la ciutat“.

El gran objectiu, però, passa per millorar les instal·lacions i tenir una infraestructura suficient per abastar la massa social. “Per la zona on estem, som el club de referència de tres barris: Can Rull, Can Llong i Cifuentes. Tenim molta gent que vol jugar aquí i no podem perquè ja estem al màxim tant de camps com de vestidors amb els equips que tenim. Picarem les portes que faci falta per poder tenir una millora a la zona de vestidors i que es posi gespa al camp de terra“, assevera.

25è aniversari de la fusió

Tot això abans dels actes del 25è aniversari de la fusió que se celebraran aquest dissabte i que s’emmarquen també en la festa major del barri. Des de les 9:30 hi haurà partits entre pares i mares, després un partit entre veterans del Can Rull i del Rómulo Tronchoni, l’acte oficial que tindrà una gran sorpresa i un dinar popular a les 14h amb paella i una gimcana pels més petits organitzada per alguns dels entrenadors del club.

“La figura del Carlos Murciano serà referent durant aquests actes. Es mereix viure en primera persona les celebracions com a persona fonamental de tots aquests anys des de la unió i consolidació del projecte. Jo dic que soc president a partir del setembre”, admet.