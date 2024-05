Sabadell inicia una nova cursa electoral

Nova cita electoral. La campanya electoral per a les eleccions al Parlament Europeu del pròxim 9 de juny ha començat, també a Sabadell, amb la tradicional encartellada.

El PSC va arrencar la campanya electoral d’europees ahir al vespre a la plaça de l’Argub del Parc Catalunya. L’acte va comptar amb la presència del primer secretari i tinent d’alcaldessa a l’Ajuntament de Sabadell, Pol Gibert, i del diputat al Congrés, Paco Aranda, acompanyats dels i les militants i simpatitzants del partit que van voler apropar-se a donar suport. Aranda va reblar que “ara cal continuar apostant per una Europa que defensi els interessos d’Espanya i la solidaritat davant l’odi creixent”.

Els republicans van aplegar-se passades les deu del vespre a la plaça del Doctor Robert. El president d’ERC Sabadell, Roger Vilaret, va exposar que és a Europa “on ens juguem” el futur de la pagesia, com afrontem el canvi climàtic o les retallades del futur. “És també on ens juguem els drets i les llibertats dels pobles d’Europa que no tenim estat”, va reblar. Va referir-se també a “un avenç de l’extrem a dreta” que cal combatre i que “és encara més evident a Europa”.

Junts va centralitzar l’acte a Barcelona, a la Biblioteca de Fort Pienc. Hi van participar Carles Puigdemont, Laura Borràs i Jordi Turull amb la companyia de cinc dels candidats a les llistes. La formació va articular un discurs basat en deu reclamacions que cal fer a Europa, com “el dret a l’autodeterminació” o “l’oficialitat del català a la UE”.

Els comuns van donar el tret de sortida des de la plaça Jaume Viladoms. El regidor de la formació Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, va insistir en la importància de posar el vot a la papereta: “A Europa es decideixen moltes de les coses que després ens afecten al dia a dia com a ciutadans de Sabadell”. Va assegurar que aquestes eleccions “seran decisives per marcar el futur pròxim” perquè “el que està en joc en aquestes eleccions és si el pròxim president o presidenta de la Comissió Europea vol la guerra o la pau”.

Ciutadans va fer el tradicional inici de campanya des del Parc de Catalunya. El coordinador de la formació a Sabadell, Héctor González, va assegurar que “ara és un moment de decidir l’Europa que volem”. Va recordar que “les polítiques del Parlament Europeu afecte al 80% de la nostra legislació”.