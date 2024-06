El canvi del mercadet dels Merinals: com ha afectat als negocis de l’antiga ubicació?

Fa gairebé tres mesos, es va confirmar el canvi d’ubicació del mercadet dels Merinals. Els paradistes es van traslladar del carrer de La Palma fins al de Quebec. Tan sols són uns minuts a peu, però per a alguns sembla un món. El canvi, en principi, havia d’ajudar els comerciants del mercadet a recuperar volum de clients en una zona que consideraven més transitada. Però, què ha passat amb els negocis del carrer de La Palma? Ha afectat el canvi d’ubicació?

“Han fet que el carrer i el mercat del barri s’acabin de morir del tot. I, a més, a ells no els ha solucionat res. Jo fa sis anys que estic prejubilada, però no acabo de vendre tot el producte que tinc. Els negocis van tancant perquè no dona beneficis tenir un establiment en aquesta zona. Porto 44 anys amb aquesta tenda i el problema principal és el canvi de paradigma en la compra. Abans tothom venia i ara ho fan per internet. Això m’afecta a mi i al mercadet, sigui al carrer que sigui, és normal”, explica la Paquita.

La veïna del barri afirma que quan es va proposar el canvi ella va avisar del que passaria. “Quan ens van explicar que canviarien d’ubicació jo sabia que ells no sortirien guanyant i a nosaltres també ens perjudicaria”, apunta. La Paquita admet que el canvi de tendència en les compres també va molt lligat en la personalitat i manera de fer les coses de les noves generacions: “fa molts anys, en aquesta època de l’any venia molts trajos i vestits de casament, i ara cada vegada menys. Els temps canvien i s’ha d’assumir que les compres per internet són el que triomfa en l’actualitat“.

En la mateixa línia es mostra el Ruben que opina que “el barri està mort comercialment”. El veí i gerent d’una tenda de la zona creu que amb el canvi d’ubicació “ells no han sortit beneficiats i nosaltres hem perdut tràfic de gent”. Per al venedor, la zona és “purament residencial i això es veu amb tots els establiments que tenen la persiana baixada”. El Ruben creu que els negocis que queden no trigaran molt a tancar perquè “si no fas diners, acabes deixant-ho”.

El Mercat dels Merinals ha estat el principal damnificat del canvi d’ubicació. Un equipament que mai ha obtingut els resultats que s’esperaven i que actualment només té dos comerços actius: una fruiteria i un bar. “Per una banda, s’intenta promocionar el comerç de proximitat i es posen preus assequibles en el lloguer dels locals del Mercat perquè la gent vingui, però per l’altra s’emporten el mercadet i no fan res perquè la gent vingui“, explica amb contundència un veí de la zona.

Alguns dels habituals al lloc, creuen que “no tots els paradistes volien canviar d’ubicació” i, de fet, creuen que es van equivocar abandonant la localització al carrer de La Palma. “Crec que van cometre una errada, perquè ara molts veïns habituals no hi anem. Moltes són persones grans i no volen anar fins allà. Si ells també ho pensen, poden tornar aquí. Nosaltres estaríem encantats i sortiríem guanyant les dues parts”, reflexionen veïns del barri.

No tothom s’entristeix de la marxa del mercadet. Per a alguns fins i tot va ser un alleujament. És el cas de la Liliana que assevera que “prefereixo tenir menys feina, però que me la paguin i no em donin més mals de cap”. La gerent d’un bar de la zona va viure males experiències amb alguns dels clients que arrossegava el mercadet que “venien a esmorzar i em deien que ja m’ho pagarien la setmana vinent i quan arribava el següent dissabte em deien que no havien consumit tantes coses”.

Per a dos dels clients del lloc, el canvi d’ubicació també és quelcom positiu. “Tenim més lloc per aparcar i no hi ha tant soroll, que a vegades era insuportable”, apunten mentre conclouen amb un contundent “i si marxen més lluny, millor”. En general, però, aquestes opinions són l’excepció entre els comerciants i veïns d’un barri que va perdent vida i, cada vegada més, es converteix en una “zona dormitori”.