González-Bueno defensa que el rebuig a l’opa genera “una unanimitat” inèdita que va del PP a la CUP

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, ha defensat aquest divendres que el rebuig a l’opa del BBVA és “el primer tema” que genera una gran “unanimitat” en tot l’espectre polític, “des de la CUP, fins a Junts, passant pel PP”.

Així ho ha assegurat en una entrevista a ‘Els Matins’ de TV3, on s’ha mostrat “optimista” pel futur del banc i ha afirmat treballar “amb molta serenitat” i “cap angoixa”. González-Bueno ha advertit que l’operació plantejada pel BBVA “no s’assembla en res a la prèvia fusió entre Bankia i Caixabank”. “Cal tenir-ho molt present en tot el raonament, especialment per part de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència”, ha dit, remarcant com a element “clau” la situació de les pimes.

González-Bueno ha recordat que el 66% de les pimes a Catalunya són clientes del Banc Sabadell, i que l’operació promoguda pel BBVA les deixaria “sense una opció”. “Les pimes són un negoci de proximitat i necessiten un banc a prop, i en funció de la mida, tenir-ne tres o quatre, no tenen un sol banc, com un particular”, ha explicat.

El conseller delegat del Banc Sabadell ha indicat també que no veu “quines forces podrien impedir” que Catalunya i l’Estat espanyol continuessin comptant amb una entitat financera com el Sabadell. El màxim responsable de Sabadell ha assegurat que fins cap al mes de novembre no hi haurà moviments clau en tota l’operació, ja que és llavors quan preveu que s’hagi d’activar o no el canvi d’accions.