Saps on és…? El camp de la Joventut Atlètica Sabadell al barri de Gràcia

Atletisme i handbol. Ara s’hi troba una farmàcia i habitatges, però l’any 1950 la cantonada del carrer de Roger de Flor era un gran escenari atlètic. “Varen construir-hi amb carbonet un circuit per a les curses, un clot per disputar les competicions i uns vestidors”. Així recorda l’historiador sabadellenc Martí Sala el naixement de l’anomenat Camp d’Esports del carrer de Viladomat, entre la carretera de Barcelona i el carrer de Roger de Flor, just davant de l’històric SCR El Ciervo, al barri de Gràcia.

La Joventut Atlètica Sabadell va aconseguir la cessió dels terrenys que regentava la institució ‘Auxilio Social’ l’any 1950. Tot això gràcies a donacions, algunes en diners, però la majoria en materials i hores de treball. La JAS va ocupar aquestes instal·lacions fins a l’any 1954. Després va desplaçar-se al camp del Gimnàstic Mercantil (actual plaça del Treball) on tenia més espai.

Aquest terreny també el va utilitzar l’OAR Gràcia, compartint-lo amb l’equip de ‘Frente de Juventudes’. Va habilitar-se un espai per ubicar-hi un camp d’esports de 40×20 per la pràctica de l’handbol. Després l’OAR es traslladaria a la pista del carrer de Permanyer. També va acollir competicions de tir amb arc i altres esdeveniments.