Albert Orriols, Urri, apunta al tercer fitxatge del CE Sabadell; Astals podria marxar a Eivissa

El mercat arlequinat continua molt viu. Després de confirmar-se la desbandada general de la passada temporada, ara el director esportiu, Lucas Viale, té feina per reconstruir la plantilla per la pròxima temporada 24/25. El migcampista Albert Orriols, Urri, apunta al tercer fitxatge després de Sergio Cortés (Badalona Futur) i Diego Cámara (Intercity).

Orriols s’ha acomiadat a través de les xarxes del seu club les dues últimes temporades, la UE Olot, i el seu destí, segons ha informat web FutbolCatalunya, seria la Nova Creu Alta. Aquest vigatà de 26 anys ha jugat al Vic Riuprimer, UE Vic i UE Figueres abans de recalar a les files de l’Olot, amb el qual va viure el descens a Tercera Federació i ara el camí a la inversa, sent campió inapel·lable del seu grup per tornar a Segona. Es tracta d’un migcampista molt polivalent i amb arribada a l’àrea contrària.

D’altra banda, el portal Cazurreando situa a David Astals en l’òrbita de la UD Ibiza, que continuarà a Primera Federació la pròxima temporada. El migcampista de Poble Nou encara no ha donat cap resposta a la proposta de renovació que li va fer el Sabadell, però als despatxos de la Nova Creu Alta tenen assumit el ‘no’. S’havia parlat de l’interès de l’Hércules i fins i tot d’algun club de Segona A, com el Castellón. Ara també apareix l’equip de Ses Illes que vol tornar a lluitar per l’ascens al futbol professional. Dels futbolistes que acaben contracte, només Pablo Monroy, Javi Gómez i Sergi Maestre tenen possibilitats de continuar.