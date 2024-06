Sergio Cortés es converteix en el primer fitxatge del CE Sabadell 24/25

Era un secret a veus i avui ho ha fet oficial el club. Sergio Cortés es converteix en el primer reforç del CE Sabadell a Segona Federació. El migcampista arriba procedent del Badalona Futur on ja havia coincidit amb Lucas Viale com a director esportiu. De fet, la bona relació amb l’hispà-argentí ha estat una de les claus de l’arribada de Cortés que fa algunes setmanes semblava tenir molt encaminada la seva incorporació al Terrassa.

Sergio Cortés compta amb una gran experiència a la seva esquena. El de Granollers es va formar al Badalona i en edat juvenil va fer el salt al Real Madrid (juntament amb l’actual davanter del Sevilla, Mariano Diaz) on va estar una temporada. Després del seu pas per Madrid, Cortés va iniciar una llarga trajectòria a Segona B passant per clubs com Mallorca ‘B’, Burgos, UE Cornellà o CD Ebro abans d’explotar el seu potencial al Llagostera (jugant amb Viale), ja com a jugador consolidat a la categoria.

Al conjunt gironí va viure els seus millors anys com a professional i a la temporada 20-21 va anotar onze gols, destacant el que li va fer a l’Hércules a la darrera jornada per certificar l’ascens a Primera Federació o un golàs de falta a Las Rozas que va valer el títol de la Copa Federación. Va volar lluny de casa per unir-se al projecte del San Fernando en un any en què els gaditans van quedar-se fora de la lluita del play-off d’ascens a Segona Divisió per culpa d’un mal tram final de lliga. Cortés va disputar 32 partits, molts d’ells com a lateral dret.

Peça clau

El mal final de temporada el va obligar a fer una passa enrere per unir-se a l’ambiciós projecte de l’UCAM Murcia, però per temes personals va decidir tornar a casa al mercat d’hivern per jugar al Badalona Futur. Aquesta temporada, Sergio Cortés ha estat el capità dels badalonins i ha disputat 28 partits anotant cinc gols i repartint tres assistències, sent peça clau de la bona temporada i el títol de Copa Federación del conjunt blau.

Una lesió al febrer, no obstant això, el va deixar fora de combat el tram final de lliga, just quan va caure l’equip de la lluita per un primer lloc que tenia força encarat abans de la lesió de Cortés. El migcampista va tornar per a la tornada de la primera eliminatòria del play-off on el seu equip va caure eliminat després d’empatar a 0 davant l’Orihuela (1-0 a l’anada). Ara, als 30 anys, arriba al Centre d’Esports amb la missió de ser un dels futbolistes referents de l’equip de David Català en la cerca de l’ascens.