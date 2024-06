El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) alerta que ha observat una “tendència contínua a l’alça” en el nombre casos de dengue i altres malalties infeccioses importades de regions endèmiques. “Cada any en diagnostiquem més. Perquè viatgem més i, probablement també, perquè som més conscients i tenim més eines pel diagnòstic”, confirma Malu Machado, coordinadora de la Unitat de Salut Internacional i Consell al Viatger de l’Hospital Taulí. Per exemple, la introducció d’un nou test ràpid que no es tenia fins ara ha facilitat la detecció.

Arbovirus. En terminologia mèdica, es tracta d’arbovirosis, és a dir, malalties infeccioses causades per arbovirus. Els arbovirus són un grup heterogeni de més de 500 virus amb una característica comuna: són transmesos per artròpodes (animals invertebrats com els insectes o els aràcnids). Tot i que la majoria d’aquests virus afecten animals vertebrats com aus i mamífers, n’hi ha 150 que poden causar malalties en els humans.

Origen dels casos. Els casos arriben de Sud-amèrica, l’Àfrica i el Sud-est asiàtic, a totes les regions tropicals i subtropicals.

Tipus de malalties. Una de les malalties més freqüents és el dengue -una desena de persones detectades l’any passat al Taulí-. El virus Chikungunya i el Zika estan també en auge. Les tres són malalties importades. Machado n’apunta una quarta, que obliga a una vigilància contínua: el virus del Nil Occidental. “No té tant a veure amb els viatgers a zones tropicals. La forma de transmissió es veu sobretot per rutes migratòries d’aus”. Amb tot, però, avisa que al Taulí no se n’han diagnosticat.

Diferència entre mosquit ‘convencional’ i mosquit tigre. Hi ha milers de tipus de mosquits al planeta. No totes les malalties són transmeses pel mosquit tigre. El virus del Nil Occidental és trasmès pel culex -mosquit tradicional-. Els aedes albopictus -mosquit tigre- i altres variants són molt presents a la zona mediterrània i causen les altres tres malalties apuntades. Tots dos mosquits coexisteixen a casa nostra.

Casos autòctons. Una de les grans preocupacions són els brots autòctons. “Els casos no només es donen perquè venen més viatgers, sinó perquè a l’estiu tenim més mosquits tigre. Aquest pot picar un viatger que està passant la infecció i al cap de dues setmanes pot provocar un cas autòcton. És la preocupació actual a Europa”, exposa Machado. Per això, destaca la importància de fer prevenció i educar el viatger. “Sempre se’ls adverteix que si tenen febre durant el viatge o a la tornada, han d’anar al metge, perquè l’arbovirus pot ser un dels causants”.

Època més crítica. El període en què són més habituals avui és de març a novembre, la temporada en què són més presents pel fet que les temperatures han augmentat. Els mosquits tenen una gran capacitat d’adaptar-se als canvis. La densitat a l’estiu és molt més gran i, en zones tropicals, encara és major.

Camp de contagi del mosquit. El radi és d’uns 100 o 200 metres. Un mosquit infectat que ha picat el veí, ens pot transmetre la malaltia.

Símptomes. La febre és el símptoma que ens alerta de la presència d’una malaltia importada. Pot anar acompanyada de picor de gola, mal de músculs… Però no sempre serà per arbovirus. Pot ser una infecció per covid, un constipat per l’aire de l’avió…

Recomanacions per als viatgers. Quan viatgem, estem exposats a moltes malalties. Per això en tornar el viatger ha de descartar infeccions com la malària. Importa la seva salut, però també la del seu entorn. Per això, s’aconsella continuar utilitzant el repel·lent. Fins a descartar que hi hagi una infecció viral. Si hi és, s’activa un protocol i la persona afectada s’ha d’aïllar. Per fer front als mosquits durant el viatge, es recomana l’ús de màniga llarga, colors clars, evitar perfums, dormir sota mosquitera i portar sempre repel·lent.

Recomanacions per a qui no hagi viatjat. Posar mosquiteres, evitar que quedin restes d’aigua estancada i, en general, qualsevol element on pugui haver-hi humitat.