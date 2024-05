El carrer d’Alemanya, en el tram entre Ferran Casablancas i Sant Pau, ha quedat reobert al trànsit aquest divendres a les 14 h després de gairebé un mes d’obres per retirar els estabilitzadors de l’exterior de la fàbrica Bosser.

Els treballs han durat quatre setmanes i han acabat en el termini que estava previst. A partir de dimarts que ve, 28 de maig, es tallarà el trànsit del tram de Ferran Casablancas, entre els carrers de Montserrat i Alemanya, per treure els estabilitzadors d’aquesta part. En els dos casos, fer-ho és possible gràcies a que prèviament es van habilitar nous suports a l’interior de la fàbrica.

Les obres han permès desmuntar les estructures metàl·liques i els blocs de formigó que aguantaven la façana, protegida per l’Ajuntament en el pla de patrimoni. També s’han retirat les tanques metàl·liques que hi havia al voltant de l’edifici i s’ha refet la vorera. El projecte ha anat a càrrec de la propietat, que hi ha invertit uns 500.000 euros, segons fonts municipals.