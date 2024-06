L’R4 recupera el pols: “Faltarà veure si es manté…”

La línia R4 de Rodalies, que uneix diferents punts del Vallès Occidental i l’àrea metropolitana, ha recuperat aquest dilluns la seva freqüència de trens habitual. Després d’un mes i escaig amb alteracions horàries pel robatori de cable de coure a Montcada Bifurcació el passat 12 de maig, el servei ha quedat restablert a les diferents línies afectades -incloses l’R3 i l’R7-. “Ha funcionat amb normalitat i sense cap incidència”, celebrava Jordi Torras, un dels usuaris que aquest dilluns arribava a l’estació de Sabadell Centre.

En aquest mateix sentit, fonts de la companyia confirmaven que tots els combois havien operat sense imprevistos. Adif i Renfe van realitzar diumenge simulacions comercials, sense passatgers, per comprovar -satisfactòriament- que les vies podien tornar a ampliar el volum de sortides.

Prudència per part dels usuaris

Amb tot, però, l’escepticisme entre els viatgers continua sent present. Malgrat que la reparació dels problemes ha arribat tres setmanes abans del previst inicialment, alguns, com el Federico Scalzi, prefereixen esperar per confirmar que els problemes són història. “Ja abans del robatori de cable hi havia incompliments horaris i incidències. No és una infraestructura que doni garanties habitualment”, apuntava, mostrant-se prudent abans de fer volar coloms. En aquest sentit, l’Andreu Queralt també es mostrava fa uns dies recelós, recordant la llarga llista de contratemps que acompanya la xarxa ferroviària de Renfe.

En qualsevol cas, els danys provocats per la sostracció de cable han estat arreglats amb major celeritat i el servei funcionarà de nou amb més freqüència de pas. Això, sumat a l’arribada de les vacances d’estiu, ha de descongestionar altres infraestructures, tant ferroviàries com viàries.

De fet, en les últimes setmanes, la xarxa d’autobusos interurbans que cobreixen el Vallès Occidental per connectar-lo especialment amb Barcelona han experimentat una saturació que ha despertat les queixes de molts passatgers. A partir d’ara, escenes com aquestes hauran de desaparèixer, amb l’esperança que el correcte funcionament de Rodalies es consolidi i que els actes vandàlics a l’R4, una de les línies més afectades, vagin a la baixa.