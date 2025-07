Agenda del cap de setmana al teu municipi

Arriba l’estiu i es nota. Festes Majors, cinema a la fresca i un reguitzell d’opcions arriben a cada municipi per gaudir del cap de setmana. Ho repassem.

Barberà

Festa Major 2025

Data: del 4 al 7 de juliol

Detalls: La plaça de la Vila serà l’epicentre de la celebració, amb concerts durant les nits de divendres, dissabte i diumenge. A partir de les vuit de demà, la Colla Bastonera Les Romanes de l’Associació Ara i Sempre farà el pregó.

Castellar

FemFestival

Data: del 3 al 6 de juliol

Lloc: plaça de la Fàbrica Nova i plaça de Cal Calissó

Detalls: Laura Garriga engega avui al vespre la cinquena edició del FemFestival, que porta música en directe i en femení a Castellar. Al·lèrgiques al pol·len, Mar Plaza, Tonina o Flor de Lava actuaran en l’entrega més internacional.

Cerdanyola

Cerdanyola Menuda

Data: fins al 26 de juliol

Detalls: La tercera edició del festival familiar de Cerdanyola amplia la seva programació amb concerts, cinema a la fresca, circ, contes i activitats artístiques per als més petits. El Cerdanyola Menuda se celebra des d’avui fins al 26 de juliol, amb moltes activitats a la plaça Pla de les Alzines.

Sentmenat

Festa Major

Data: del 4 al 6 de juliol

Lloc: Can Canyameres

Detalls: El barri de Can Canyameres de Sentmenat s’omple aquests tres dies de concerts, cinema a la fresca, esport, activitats infantils, dinars i altres propostes per a tota la família.

Montcada i Reixac

Mulla’t per l’esclerosi múltiple 2025

Data: 6 juliol

Hora: d’11 a 14 hores

Lloc: Zona Esportiva Centre

Detalls: És una de les cites solidàries que s’ha consolidat els darrers estius a diferents municipis vallesans. Enguany, la piscina de la Zona Esportiva Centre de Montcada acull el matí de diumenge l’acte simbòlic en què els banyistes es llancen alhora a l’aigua per una bona causa.

Ripollet

Nits de Música

Data: 3 de juliol

Hora: 21 hores

Lloc: Jardí Romàntic de la Casa Padró

Detalls: Ripollet viu avui el Nits de Música - X Vetllada d’Estiu: Música entre dos llums. Serà amb l’actuació de Patricia de No, flauta, i Laura Fontanals, guitarra.

Polinyà

Cinema a la fresca

Data: 4 de juliol

Hora: 21 hores

Lloc: plaça de la Vila

Details: Cita amb el setè art a la plaça de la Vila. Toca sessió de cine amb la pel·lícula “Amigos imaginarios”, aquest divendres. Hi haurà servei de sopar i crispetes.

Palau-solità

‘Palau Tremola’

Data: 5 de juliol

Hora: 22 hores

Lloc: Parc de l’Hostal del Fum

Detalls: Polinyà acollirà, els tres primers dissabtes de juliol, la quarta edició del Cicle de Terror de Palau-solità i Plegamans ‘Palau Tremola’, amb tres de les més icòniques i terrorífiques pel·lícules de fantasmes del gènere. L’estrena serà “Poltergeist” (1982).