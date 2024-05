L’Astralpool masculí competeix, però cau al primer assalt de la final de la lliga

Marc Segarra/Manel Camps

El primer assalt a la Sant Sebastià ha caigut del costat mariner. Un mal inici ha condemnat a l’Astralpool masculí al partit inaugural de la final de la lliga davant l’Atlètic Barceloneta (15-12). El tècnic Quim Colet ha lamentat “que els hàgim donat gols fàcils al primer quart”, però s’ha mostrat satisfet perquè “l’equip sempre competeix i dona la cara”. I és que el començament de partit, a posteriori, ha estat definitori.

Els mariners han començat molt forts, castigant els sabadellencs en cada mínima concessió. A l’equador del primer període els d’Elvis Fatovic ja guanyaven 4-0. Ha despertat l’Astralpool al segon quart i a través d’Alberto Barroso i Fynn Schuetze ha reduït la distància (5-3). No obstant això, els mariners han tornat a colpejar escapant-se amb dues dianes de Roger Tahull i Marin Famera. Aleshores ha aparegut el canoner dels sabadellencs per deixar palès això que deia Quim Colet postpartit: “sempre competim i sempre ens refem”. Alberto Barroso ha anotat tres gols consecutius deixant el mínim avantatge local.

Empat a 11′ pel final

Amb el canvi de porteria, s’ha confirmat la reacció de l’Astralpool. Primer Edu Lorrio ha aturat un penal i, posteriorment, Blai Mallarach, Jan Pérez i Unai Aguirre, en pròpia porteria, han igualat el marcador a 3:05 pel final del tercer període. Amb el partit empatat, el Barceloneta ha tornat a accelerar i amb un parcial de 5-0, ha acabat amb els somnis sabadellencs. Abans, amb l’11-9, els de Quim Colet han protestat un penal sobre Barroso que els àrbitres no han concedit. I del possible 11-10, s’ha passat al 12-9. En el contraatac, Sanahuja ha anotat sobre la botzina per deixar el partit molt encarat. “També has d’estar encertat i tenir el punt de sort en aquestes accions decisives”, ha dit Colet.

Derrota d’un Club Natació que buscarà forçar el tercer partit aquest dijous (19:30) a Can Llong. “Hem de guanyar com sigui. Juguem a casa, ens sentim forts i amb la nostra gent buscarem allargar-ho una mica més”, ha afirmat Barroso. En la mateixa línia s’ha mostrat el tècnic Colet: “el que sabem segur és que serà l’últim partit de la temporada a casa i esperem que sigui una festa i ens ajudin a guanyar.