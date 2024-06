“Hem patentat un xiclet que fa la funció de mascareta”

L’octubre passat, l’empresa Grupo Carinsa va celebrar el 30è aniversari. Trenta anys, des que el fundador, Alberto Martínez Ortega, amb el suport de la seva dona, Isabel Chamorro, va iniciar el negoci industrial centrat a crear, produir i comercialitzar aromes per a l’alimentació –humana i animal– i fragàncies per al sector de la neteja i la cosmètica.

Avui, el grup, format per prop de 200 persones, està present a 57 països, repartits en quatre continents –s’espera que el mes vinent entri a Austràlia–, té quatre filials –Marroc, Algèria, Turquia i Veneçuela– i una vintena llarga de patents. Des de la primera dècada dels 2000, les germanes de la segona generació, la Vanesa i la Denia, estan al capdavant del grup, com a consellera delegada i vicepresidenta, respectivament.



D’on va sorgir la idea quan l’any 1993 el seu pare i fundador Alberto Martínez va engegar el que avui és Grupo Carinsa? V: A casa, el meu avi va ser secretari de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) i el meu pare va estudiar-hi químiques. Després de treballar en laboratoris farmacèutics i més tard, en el món de les aromes i fragàncies, en empreses del sector, afortunadament, tal com s’ha demostrat amb el temps, l’empresa on treballava va fer fallida i va ser el moment per emprendre sol, malgrat els riscos que comportava, tenia una cosa a favor seu, que coneixia el sector i va saber detectar el nínxol de mercat.

Avui dia, quin és el llegat del fundador que es manté en el dia a dia de l’empresa? D: Mira, ara, la sostenibilitat està molt de moda, però la preservació del planeta està a l’ADN de l’empresa des de fa trenta-un anys, ja que sempre s’ha prioritzat la investigació i voler aportar valor afegit a cadascun dels actors amb qui treballem. No és casualitat que el logo de l’empresa sigui de color verd. Així mateix, encara que ara estiguem en un món molt globalitzat, la filosofia del meu pare sempre va ser dirigir-nos al món, no en un país o regió en concret.

La consciència col·lectiva, en matèria de sostenibilitat, ha anat creixent en els darrers anys. En aquest camp, a través d’R+D, en què esteu treballant? Quins són els reptes que teniu? V: Porto vint-i-set anys i cada dia podem aprendre noves coses. El camp és molt ampli, en un ecosistema molt potent. Nosaltres intentem entendre què és el que necessiten els clients de cada un dels 57 països amb els quals estem, tenint ben present que cada un té les seves particularitats, cultures.

Curiosament, l’olfacte és el sentit que més memòria que té, segons un estudi de la Universitat Harvard, que assegura que el 35% de les olors es recorden tota la vida. Ara, recentment, hem iniciat un projecte al Marroc, que és el país que més accidents té al món, que amb aromes ajuda a relaxar-te, sense adormir-te, per tal de prevenir accidents. Nosaltres mai arribarem al B2C, però sí que esperem que el nostre client, en un futur, que posi l’etiqueta on digui “amb aromes de carinsa”, que això serà una mostra de transparència. Som una de les primeres empreses industrials del nostre sector neutres en carboni, en abast 1 i 2, i ara estem treballant en l’abast 3.

D: Estem treballant com l’olor pot alentir l’Alzheimer o que un xiclet faci la funció de mascareta, sense necessitat de portar-la o el xiclet que conté cafeïna encapsulada, que fa la mateixa funció que vagis a un bar a prendre’t un cafè. Recentment, hem entrat en el sector cosmètic de forma revolucionària, en establir la nostra pròpia fàbrica, el Carincap dedicada a l’encapsulació que ens ha permès, per exemple, que la nostra fragància d’encapsulació absorbeixi entre el 7 i el 8% dels microplàstics que desprèn un suavitzant i que van a parar al mar.

Recentment, a través de l’Institut Alberto Martínez, heu creat els premis a l’emprenedoria. D: Són uns premis per reconèixer projectes o iniciatives que destaquen per la seva contribució al desenvolupament de Carinsa. Estan dividits en les tres categories a les quals ens dediquem: nutrició i salut, sostenibilitat i economia circular i la disrupció tecnològica. Els guardonats tenen una estança d’un any a Carinsa i una dotació econòmica.

En l’expansió a nous mercats, quin paper hi ha jugat el Banc Sabadell? V: Especialment, en les transaccions internacionals. El Banc té una visió global internacional, recolzant-nos en mercats on estem presents, principalment, al Marroc, on hem tingut un creixement que hem doblat les vendes respecte de l’any passat. El Banc, al Marroc, hi té la seva pròpia sucursal i és molt còmode per treballar-hi, i ens hi sentim ben acompanyats. Alhora, el Banc ha impulsat totes les línies de sostenibilitat, per exemple amb crèdits verds als nostres proveïdors.