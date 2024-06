La sabadellenca Laura Escanes ha estat un dels últims ‘fitxatges’ del ‘Polònia’. El programa de sàtira política de TV3 va fer una paròdia sobre el camí cap a la investidura, en la recerca d’un candidat a la presidència de la Generalitat, amb un paral·lelisme amb ‘La travessa’, el reality presentat per la influencer i model.

L’esquetx mostra les dificultats dels candidats per aconseguir els suports després de les eleccions catalanes del passat 12 de maig. Com sempre, una escena carregada d’ironia i humor, que retrata l’estancament que viu la política catalana. Panorama farcit d’entrebancs per assolir acords, en una situació que esdevé una autèntica aventura, al més pur estil ‘La travessa’.

TV3 va estrenar la tardor passada ‘La travessa’, un concurs en el qual els participants, triats per parelles, han de recórrer a peu els Pirineus i sotmetre’s a diverses proves de resistència, habilitat i superació. L’estil del show recorda molt mítics programes de la televisió estatal com Pekín Expres.

L’èxit del programa ha comportat que la televisió pública catalana hagi decidit renovar el concurs. La segona edició es dirà “Expedició Mediterrani” i recorrerà 300 quilòmetres, del cap de Creus al delta de l’Ebre. Laura Escanes continuarà al capdavant del format.