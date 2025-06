L’estiu arriba abans d’hora a Sabadell

Si es manté la tendència de les dues primeres setmanes de mes, el juny d’enguany acabarà passant a la història, per les altes temperatures que s’estan registrant. De moment, i segons les dades extretes de l’estació meteorològica Sabadell - Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la temperatura mitjana compresa entre el primer de juny i el dilluns passat se situava als 23,3 °C, la més alta de la darrera dècada i més de tres graus centígrads per sobre els mateixos períodes del 2024 i 2023. “Si mirem les dades de referència de temperatura a les capes mitjanes de l’atmosfera, aquesta s’ha situat entre 5 i 10 °C per sobre la mitjana climàtica, durant els primers 15 dies de juny. La calor ha estat persistent, i tot i no tenir un episodi de calor extrema, portem més de quinze dies de persistència de temperatures altes”, apunta Santi Segalà, cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Tot i la calorada, la temperatura màxima registrada en aquestes dues setmanes (32,8 °C) no ha superat els pics registrats l’any 2022 (36,8 °C) o el 2021 (34,6 °C), però no per això fa menys evident el canvi climàtic que vivim, tal com explica el meteoròleg sabadellenc Xavi Segura: “Aquest episodi de calor és molt primerenc, més propi del juliol, i això és un clar efecte de l’escalfament global. La zona mediterrània és més sensible, fet que fa que tinguem els efectes més directes d’aquest escalfament a casa nostra”.

L’episodi que viu Sabadell i la resta del país no té previsions que s’acabi en els pròxims dies, ans al contrari. A curt termini, i segons els models i les prediccions per als pròxims dies i setmanes, des del Servei Meteorològic de Catalunya es preveu que continuï l’anomalia positiva (per sobre la mitjana climàtica) de temperatura mitjana, d’entre 5 i 8 ºC. “Si previsiblement això s’acaba complint, el mes de juny serà un dels mesos més càlids respecte a la temperatura mitjana. I a partir del juliol i durant els pròxims tres mesos també es preveuen, seguint la darrera actualització dels models estacionals, mesos càlids, amb anomalies positives de temperatura, malgrat que encara hi hagi un grau incertesa”, analitza Segalà.

Aquesta situació, sumada al comportament dels darrers anys, fa que ens trobem en un nou moment d’impàs, en què les quatre estacions ben diferenciades històricament, per temperatura i pluviometria, estiguin fent camí cap a un nou escenari, “perdent estacions tal com les concebíem”, alerta Segura. En aquesta línia, el meteoròleg sabadellenc afegeixi que “cada cop perdem més tardor i primavera. Tenim més pluges torrencials, calor extrema i dies més càlids i més freds”.

Una opinió compartida pel cap de l’Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya que explica que “si mirem els mapes des del 2008, tenim anomalia positiva de temperatura. Aquests, cada cop abasten més mesos, i això es tradueix en mesos més càlids i els d’hivern acaben sent càlids. La pujada de temperatura s’està confirmant gairebé a totes les estacions”.

L’augment de la temperatura ha estat inversament proporcional a la pluviometria: Sabadell ha passat d’encadenar més de dues setmanes amb precipitacions gairebé diàries durant el mes de març a no tenir pluges des de mitjans del mes passat, que han deixat, en el període comprès del primer de gener fins al 16 de juny, estacada en 328,9 litres. Tot i això, és més del doble de la registrada en el mateix període del 2023 (155,1 l). “En els pròxims quinze dies no es preveu cap gran pertorbació, ni precipitacions generals ni abundants, més enllà del Pirineu”, comenta Segalà.

Per la seva part, Segura afegeix que “tenim una contradicció. Mentre tenim aigua a l’aixeta per estar tranquils, el terreny s’ha ressecat molt, i això, normalment, arriba a finals de juny principi de juliol”.

Les piscines, obertes

Per mitigar aquesta calorada, que tal com apunten els experts i els models estacionals va per llarg, aquest dijous obre les portes La Bassa, la joia de la corona sabadellenca, en la que s’esperen milers de persones durant la temporada d’estiu. Amb l’obertura d’aquest equipament, a la ciutat ja estaran totes operatives. Des del 6 de juny la piscina de Can Marcet i de l’Olímpia ja reben banyistes i des del passat 13 de juny també estan obertes al públic la Piscina Sabadell Sud (Campoamor) i la Piscina del Parc del Nord (Ca n’Oriac). Totes les piscines municipals estaran obertes de dilluns a diumenge, de 10 a 19.30 h, fins al setembre.