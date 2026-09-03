La festa infinita de 31 FAM aterra a l’Eix Macià

31 FAM juga a casa. El grup sabadellenc és un dels principals caps de cartell d’aquesta nova edició de la Festa Major i arriben a l’Eix Macià en un moment especialment dolç. S’ho han guanyat a pols, amb un últim any meteòric des de la publicació del seu darrer àlbum, R31, publicat el 25 d’abril de 2025 i reeditat el març d’aquest any amb contingut extra. Un disc que consolida una trajectòria que no ha parat de créixer i que els ha convertit en un dels noms imprescindibles de la música urbana catalana.
Les referències sabadellenques són constants a les seves lletres, tant en cançons com Mama ho sento, que, després de la introducció instrumental de l’àlbum, funciona com a tret de sortida i arrenca amb un "Venim directes del Balboa, un dia més". També n’hi ha d’altres de més iròniques, com Dorayakis, la seva última col·laboració amb els també sabadellencs Flashy Ice Cream, probablement presents al concert de dilluns. En aquesta peça recorden "Molta panerola jo estic fumigant", una indirecta als rivals, però també una picada d’ullet a una de les plagues que acostuma a protagonitzar els estius sabadellencs.
"Visca el trap en català!"
Fa set anys es van estrenar a l’escenari gran de la Festa Major, només un any després de les seves primeres publicacions musicals a les plataformes. En aquella primera etapa destacaven amb cançons com l’arxiconeguda Valentina, gairebé un himne generacional d’una època i un moment concrets, i una de les seves peces amb més escoltes a Spotify, amb gairebé 17 milions de reproduccions. Ja cantaven per aquella època, a Ferran Adrià, "Visca el trap en català!", una declaració d’intencions que resumeix bona part de l’esperit del grup.
Després d’aquella actuació durant la Festa Major de 2019, no van tornar a l’escenari festiu fins al 2022, com a convidats dels Flashy Ice Cream, companys també d’aventura dins de l’escena urbana catalana, que també van publicar el seu primer àlbum en l’època precovid. Aquell 2022 van cantar Bona Vida, amb la presència també d’una veu que ha revolucionat el panorama urbà en els últims temps: la Mushkaa.
Tot i això, les actuacions de 31 FAM a la seva ciutat han estat constants, ja sigui com a convidats al Festival Embassa’t o com a caps de cartell a l’edició del Festival Observa de 2024. Cada retorn té inevitablement un punt de retrobament amb el públic que els ha vist créixer des dels inicis.
Kid Pi, Joey C, Lil Didi, Bandam, Koalekay i AAA són els seus membres, un grup de joves hitmakers que es mouen entre diversos sons i estils (trap, reggaeton, dancehall i R&B) amb peces que també s’apropen gairebé a la balada, com Espero que siguis a un lloc millor. Però si hi ha un terreny on saben lluir especialment és el de la festa, on despleguen tota la seva energia, complicitat i força escènica.
Del seu nou àlbum sobresurt com a himne festiu TETEO I CALIU, una col·laboració amb Bexnil on combinen de manera exitosa el so de la cobla i la sardana amb el seu estil urbà, seguint el rastre de The Tyets amb Coti x Coti. És una pista que celebra el desenfrè: terrasses plenes, amics ballant fins tard i aquella sensació que la nit no s’acabarà mai. Una festa infinita en què 31 FAM són els caps de cartell, però també els directors d’escena.