Una quinzena de mes molt càlida i seca a Sabadell

La segona onada de calor d’aquest 2025 ha deixat una darrera setmana a la ciutat d’altes temperatures, amb un pic màxim dissabte passat, on es van superar els 38 graus (38,1 °C), segons dades de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya. Durant els últims set dies d’onada de calor, a excepció del 13 d’agost, la temperatura màxima va superar els 35 graus. Un fet inèdit en els darrers tres anys. Un registre, però, lluny del ‘sostre’ del 30 i 31 de juliol de l’any passat, en què de manera consecutiva el termòmetre va arribar fins als 39 °C, essent el període –48 hores– més perllongat de calor intensa a Sabadell, des de l’entrada en funcionament de l’estació del Meteocat, a finals del 2008. Segons les dades de l’Observatori Fabra - RACAB, en els 112 anys de dades, mai s’havia arribat als 38,9 °C de dissabte passat en un mes d’agost.
Si prenem de referència el mateix període dels darrers dos anys –2023 i 2024– la temperatura mitjana ha fregat els 26 °C, més de mig grau per sobre les dues setmanes i escaig de fa dos anys. En aquesta línia, la temperatura mitjana mínima també ha estat notablement més alta que l’any 2024 i 2023. En el mateix període esmentat, la temperatura mitjana mínima s’ha situat prop d’un grau per sobre (19,5 °C) respecte fa dos anys (18,8 °C) i lleugerament per sobre la de l’any passat (19,2 ºC).
D’altra banda, i cenyint-nos en el mateix període (1-17 d’agost), a Sabadell no es registren precipitacions abundants des del passat 28 de juliol, prop de tres setmanes de sequera, que contrasten amb un juliol extremadament generós pel que fa a la pluviometria. Els més de 90 litres en 31 dies, situen el juliol d’enguany com el més plujós des del 2008, segons les dades de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari.
Canvi de temps
Segons les prediccions, dimecres es podria trencar aquesta dinàmica negativa i posar fi a 20 dies sense precipitacions destacades a la ciutat. Unes pluges que vindrien acompanyades d’un descens de la temperatura, per sota la mitjana climàtica en el mes d’agost. La precipitació mitjana a Sabadell, referent a l’Atles Climàtic de Catalunya, que comprèn el període 1991-2020, a l’agost, i de mitjana en les tres darreres dècades, les precipitacions s’han situat en una forquilla d’entre 40 i 60 mm mensuals.
Tot i la predicció del descens de les temperatures, a Sabadell hi ha diversos refugis climàtics que continuen oberts amb motiu de les altes temperatures de l’estiu. Un concepte que cada estiu guanya més protagonisme a la nostra comarca.
Aquests refugis són zones pensades per oferir confort tèrmic i mitigar els efectes de les altes temperatures, tant en espais tancats com a l’aire lliure. L’Ajuntament, juntament amb la Generalitat, ha ampliat aquest estiu la xarxa de refugis a la ciutat, sumant-hi nous punts com el casal cívic de Torre-romeu, que s’incorpora al mapa d’espais disponibles.
En interiors podem trobar: la Biblioteca Vapor Badia (oberta de dilluns a divendres. Tardes (dilluns, dimarts i dimecres) i matins (dijous i divendres)), els centres cívics dels barris de la ciutat i diversos complexos per a la gent gran. Cal destacar que durant els caps de setmana no hi ha refugis interiors disponibles.
A l’aire lliure trobem piscines municipals de pagament (La Bassa, Can Marcet, Olímpia, Campoamor i Ca n’Oriac), la Zona d’aigües del Parc de les Aigües, les fonts ornamentals de la plaça Sant Roc i Passeig de la plaça Major (s’aturen de 14 a 17 h).