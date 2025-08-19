ARA A PORTADA

Una quinzena de mes molt càlida i seca a Sabadell

En la darrera setmana, sis dies van superar els 35 ºC de temperatura màxima. La mínima mitjana, des del primer d’agost fins diumenge passat, més d’un grau per sobre que el primer semestre de 2024

Publicat el 19 d’agost de 2025 a les 13:01

La segona onada de calor  d’aquest 2025 ha deixat una darrera setmana a la ciutat d’altes temperatures, amb un pic màxim dissabte passat, on es van superar els 38 graus (38,1 °C), segons dades de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya. Durant els últims set dies d’onada de calor, a excepció del 13 d’agost, la temperatura màxima va superar els 35 graus. Un fet inèdit en els darrers tres anys. Un registre, però, lluny del ‘sostre’ del 30 i 31 de juliol de l’any passat, en què de manera consecutiva el termòmetre va arribar fins als 39 °C, essent el període –48 hores– més perllongat de calor intensa a Sabadell, des de l’entrada en funcionament de l’estació del Meteocat, a finals del 2008. Segons les dades de l’Observatori Fabra - RACAB, en els 112 anys de dades, mai s’havia arribat als 38,9 °C de dissabte passat en un mes d’agost. 

Si prenem de referència el mateix període dels darrers dos anys –2023 i 2024– la temperatura mitjana ha fregat els 26 °C, més de mig grau per sobre les dues setmanes i escaig de fa dos anys. En aquesta línia, la temperatura mitjana mínima també ha estat notablement més alta que l’any 2024 i 2023.  En el mateix període esmentat, la temperatura mitjana mínima s’ha situat prop d’un grau per sobre (19,5 °C)  respecte fa dos anys (18,8 °C) i lleugerament per sobre la de l’any passat (19,2 ºC).

D’altra banda, i cenyint-nos en el mateix període (1-17 d’agost), a Sabadell no es registren precipitacions abundants des del passat 28 de juliol, prop de tres setmanes de sequera, que contrasten amb un juliol extremadament generós pel que fa a la pluviometria. Els més de 90 litres en 31 dies, situen el juliol d’enguany com el més plujós des del 2008, segons les dades de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari. 

 

Canvi de temps

Segons les prediccions, dimecres es podria trencar aquesta dinàmica negativa i posar fi a 20 dies sense precipitacions destacades a la ciutat. Unes pluges que vindrien acompanyades d’un descens de la temperatura, per sota la mitjana climàtica en el mes d’agost. La precipitació mitjana a Sabadell, referent a l’Atles Climàtic de Catalunya, que comprèn el període 1991-2020, a l’agost, i de mitjana en les tres darreres dècades, les precipitacions s’han situat en una forquilla d’entre 40 i 60 mm mensuals.

Tot i la predicció del descens de les temperatures, a Sabadell hi ha diversos refugis climàtics que continuen oberts amb motiu de les altes temperatures de l’estiu. Un concepte que cada estiu guanya més protagonisme a la nostra comarca. 

Aquests refugis són zones pensades per oferir confort tèrmic i mitigar els efectes de les altes temperatures, tant en espais tancats com a l’aire lliure. L’Ajuntament, juntament amb la Generalitat, ha ampliat aquest estiu la xarxa de refugis a la ciutat, sumant-hi nous punts com el casal cívic de Torre-romeu, que s’incorpora al mapa d’espais disponibles.

En interiors podem trobar: la Biblioteca Vapor Badia (oberta de dilluns a divendres. Tardes (dilluns, dimarts i dimecres) i matins (dijous i divendres)), els centres cívics dels barris de la ciutat i diversos complexos per a la gent gran. Cal destacar que durant els caps de setmana no hi ha refugis interiors disponibles.

A l’aire lliure trobem piscines municipals de pagament (La Bassa, Can Marcet, Olímpia, Campoamor i Ca n’Oriac), la Zona d’aigües del Parc de les Aigües, les fonts ornamentals de la plaça Sant Roc i Passeig de la plaça Major (s’aturen de 14 a 17 h).

