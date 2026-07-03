Donasses del vallès

Durant massa anys ens han repetit que no hi havia dones en consells de direcció perquè no en trobaven, que no n’hi havia de preparades... com si durant anys, tots els directius de companyies haguessin estat lumbreres doctors cum laudes. El problema no ha sigut l’absència de talent, sinó la falta de focus perquè sempre hi hem sigut; investigant, aixecant projectes i empreses. Fins fa poc, quan les dones ocupàvem llocs de decisió es convertien en l’excepció i se’n treien titulars. Però avui tenen columna per un motiu ben diferent: el què ha passat al Vallès, terra d’indústria, és que s’ha normalitzat el què durant dècades semblava impossible, que sis dones configurin una presidència, una vicepresidència i un consell assessor d’un projecte com Valltech.
Valltech l’ha creat Xarxa Onion i el Centre Metal·lúrgic, per connectar la indústria i la tecnologia del Vallès. La presidenta és Meritxell Bautista, una de les cent dones catalanes més influents del Forbes Women Catalunya 2026 i presidenta executiva del fons d’inversió Manix Capital. El Vallès, és indústria i empresa, però ara també és tecnologia i feminisme. La igualtat és aquesta, que una dona i cinc més, aclaparin la presidència, una vicepresidència i un consell assessor amb noms com: Marina Teixidor, de Voltexa Energy, Montse Guàrdia, presidenta del Consell Social de la UPC, Núria Salan, enginyera química i doctora en ciència dels materials i enginyeria dels materials de la UPC i Mariola Dinarés, periodista tecnològica.
Una igualtat que no sé si s’ha vist mai a Catalunya, però que en un entorn així de tecnologia, i al Vallès en podem estar ben orgulloses. Una declaració d’intencions, que fomentarà ben segur la visibilització del talent i la reducció de la bretxa de gènere en STEM. Valltech serà un lloc obert per a la col·laboració d’empreses, institucions i agents del coneixement, però també serà referent per tenir una cúpula de directives, professionals i investigadores com a models de les noves generacions. Sort i encerts!