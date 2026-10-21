“L’escocell és buit i la gent hi ensopega”

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Un forat a terra, sense cap element que n’adverteixi de la presència. És la situació que denuncia una veïna al carrer del Mestre Rius on un escocell ha quedat desprotegit des que, fa aproximadament mig any, el vent va fer caure l’arbre que hi havia plantat. Des d’aleshores, l’espai continua sense una delimitació que ajudi a prevenir possibles ensopegades i caigudes entre els vianants que hi passen. “És un perill que tenim aquí cada dia. L’arbre va caure fa mesos i l’escocell continua obert, sense res que indiqui que hi ha aquest forat”, explica la veïna, que considera que la situació requereix alguna actuació per evitar que algú hi prengui mal.
Abans que desaparegués, una paperera situada al costat de l’escocell feia de topall i contribuïa a delimitar l’espai. Ara, però, “no hi ha res que protegeixi aquest punt”, assenyala. La veïna adverteix que no es tracta únicament d’una qüestió estètica o de manteniment del mobiliari urbà, sinó també de seguretat. “No cal esperar que hi hagi una caiguda per actuar. S’hauria de prevenir abans que algú s’entrebanqui i es faci mal”, defensa. A aquesta situació s’hi afegeix que, segons alerta, també hi han passat fins i tot vehicles per aquest espai. Demana que s’hi instal·li algun element que n’impedeixi el pas i pregunta a l’Ajuntament si té previst reposar l’arbre que va caure o si contempla alguna altra intervenció per protegir l’escocell. “Si s’hi ha de tornar a plantar un arbre, perfecte, però mentrestant caldria posar-hi alguna protecció”, reclama.
Fonts municipals sostenen que “està previst actuar en aquest escocell, com en altres buits de la ciutat, amb la plantació d’un arbre i l’aportació de més sorra per a que quedi a nivell”. En aquest sentit, des de l’Ajuntament asseguren que “també es revisaran les peces de la vorera per fixar-les, i millorar-ne així la seguretat”. “Mentrestant, ho deixarem senyalitzat per evitar possibles caigudes”, afegeixen les mateixes fonts.
Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, a través del 937 26 42 11 o al Casal Pere Quart (Rambla, 69).