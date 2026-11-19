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“Estem envoltats de brossa, mobles abandonats i brutícia”. Amb aquesta indignació, residents de Can Deu denuncien l’estat de neteja i manteniment de diferents espais del barri. Asseguren que hi ha “deixalles acumulades i residus fora dels contenidors”, especialment a l’entorn d’alguns establiments comercials tancats, on la situació és, segons descriuen, cada vegada més evident. Entre els punts que assenyalen hi ha l’entorn d’antics locals comercials tancats, on s’acumulen les deixalles. També posen el focus en les places dels Castanyers i Lloberts, així com en altres indrets del barri.
Els veïns consideren que la manca de neteja i manteniment projecta una “imatge lamentable” de Can Deu i reclamen una intervenció municipal. D’altra banda, els residents denuncien les molèsties que provoca una màquina que, segons expliquen, fa soroll cada dissabte i diumenge al migdia. Així, reclamen una neteja urgent i a fons dels carrers i les places, la retirada dels mobles abandonats i una actuació específica als voltants dels comerços tancats, més manteniment a les places dels Castanyers i Lloberts i que s’incrementi la freqüència del servei de neteja. “No demanem cap privilegi”, conclouen, sinó “viure en un barri en condicions i poder descansar tranquil·lament els caps de setmana”.
Fonts municipals exposen que “l’Ajuntament duu a terme les tasques habituals de neteja”. Tot i això, reconeixen que l’abandonament de mobles i residus fora dels contenidors genera situacions de brutícia que afecten l’espai públic i afirmen que “s’ha posat en marxa una campanya de civisme que recorda que deixar residus on no toca comporta sancions”.
Sabadell disposa d’un servei gratuït de recollida de mobles i voluminosos. Pel que fa a les places dels Castanyers i dels Lledoners, sostenen que s’hi fa actuacions de neteja i manteniment. “S’ha actuat per millorar l’accessibilitat a la plaça dels Lledoners i s’han fet millores a la xarxa de clavegueram de la plaça dels Castanyers”. També reivindiquen que s’ha renovat 105 punts d’enllumenat, 10 fanals nous i la remodelació integral de la plaça de les Acàcies.