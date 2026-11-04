“Els vehicles grans queden atrapats al carrer”

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Un autocar va tornar a quedar encallat fa uns dies al carrer de les Magnòlies, al barri del Torrent. No és una situació nova per als veïns d’aquest carrer, que fa temps que alerten de les dificultats que tenen els vehicles de grans dimensions per circular-hi. Per això, demanen a l’Ajuntament que millori la senyalització d’accés al carrer i que adopti mesures per evitar que autobusos i camions hi entrin i acabin atrapats. Actualment, el carrer disposa de senyals que prohibeixen el pas als vehicles de més de sis metres de longitud.
Tanmateix, els residents consideren que la indicació no és prou visible i que, en molts casos, els conductors no se n’adonen abans d’accedir al vial. La seva proposta és substituir els senyals actuals, que fan referència a la prohibició de circulació de camions, per una senyalització més clara i directa que indiqui únicament la limitació de sis metres. Els residents consideren que “no n’hi ha prou amb tenir la prohibició indicada en un senyal si aquesta no és prou visible” ni es garanteix que es respecti. Per això, reclamen que la senyalització es reforci als accessos del carrer i que es vetlli pel compliment de la limitació. A banda, la situació s’ha complicat recentment encara més arran de les obres a la ronda de Collsalarca. Els treballs han comportat un increment del trànsit al carrer de les Magnòlies.
Fonts municipals asseguren que, des de l’Ajuntament de Sabadell, “es reforçarà la senyalització al carrer de les Magnòlies per garantir que la restricció de circulació sigui més clara i visible per a tots els conductors”. Des de l’Ajuntament també asseguren que la senyalització “deixarà clar que en aquest tram no hi poden circular vehicles de més de 6 metres de longitud, independentment de si es tracta de camions, autobusos o altres tipus de vehicles”.
Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, a través del 937 26 42 11 o al Casal Pere Quart (Rambla, 69).