“Tenim la paret de casa feta un fàstic”

La Teresa Gili, veïna del Centre, denuncia el “deteriorament creixent de l’entorn urbà” i, especialment, la presència de pintades i grafits als carrers del barri. Segons explica, la façana de l’edifici on viu, al carrer de l’Estació, 54, ha estat novament guixada i els propietaris es veuen obligats a assumir el cost de tornar-la a pintar. “Tenim la paret guixada i no és la primera vegada”, lamenta Gili, que considera que la neteja de les pintades hauria de comptar amb més implicació de l’Ajuntament de Sabadell.
La veïna explica que ja han demanat un pressupost a un pintor per recuperar l’estat de la façana, però que encara no saben quin serà el cost.
Gili assegura que es tracta principalment de “guixots i dibuixos sense un missatge concret”, i lamenta que, encara que es faci l’esforç econòmic de netejar-los, existeix el temor que tornin a aparèixer. La veïna, però, més enllà de la façana exterior de casa seva, critica l’estat general de determinats punts del Centre i posa com a exemple altres zones on, segons afirma, les pintades reapareixen després de ser eliminades. “No sé quantes vegades han pintat l’Hotel Suís, però torna a tenir guixades”, assenyala. Gili, a part, exposa que “tot està fet un fàstic” i demana més manteniment dels carrers i una resposta davant de problemes que, per ella, “s’acumulen al Centre”.
Des de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que “el manteniment de les façanes privades són responsabilitat dels propietaris” i han d’encarregar d’assumir el cost de la neteja. L’Ordenança de Civisme municipal, però, es guarda una excepció en aquest cas i els serveis del consistori actuen d’ofici i amb urgència en façanes privades per motius d’“interès públic”. És a dir, únicament s’activa aquest servei excepcional quan les pintades contenen “missatges ofensius que atempten contra la dignitat de les persones i els drets fonamentals reconeguts per la Constitució” –missatges d’odi i contingut degradant o contra la llibertat i identitat sexual, entre altres–. A més, indiquen que si la Policia Municipal identifica els autors pot imposar multes de fins a 4.000 euros.
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