“No es veu bé el senyal de cediu el pas”

EL TEU DEFENSOR
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Les branques d’un arbre tapen un senyal de cediu el pas a la cruïlla del carrer de Sol i Padrís amb el carrer de Brutau. Una veïna del carrer de Brutau i lectora del Diari de Sabadell ha alertat d’aquesta situació a El Teu Defensor, perquè considera que “la manca de visibilitat de la senyalització pot comportar un risc per als vianants i també per als conductors”. El problema es produeix quan el semàfor es posa verd per als vehicles. En girar a la dreta cap al carrer de Brutau, els conductors coincideixen amb el pas de vianants, que també té el semàfor en verd. En aquest punt, el senyal de cediu el pas hauria d’advertir-los de la prioritat dels vianants, però la vegetació en dificulta la visibilitat. “Hi ha molts conductors que no ho saben, perquè el cediu el pas no es veu”, explica el veí, que alerta que aquesta situació pot provocar atropellaments. També adverteix del risc de col·lisions entre vehicles, especialment si algun conductor frena bruscament en adonar-se de la presència de vianants. El veí reclama, doncs, que es revisi la situació per evitar possibles incidents en aquest encreuament. “És una actuació molt petita que permet dotar de més seguretat la circulació”, assegura. A banda, també reclamen veïns de la zona que es controli i es faci un manteniment regular.
Fonts municipals asseguren que l’Ajuntament de Sabadell “revisarà la senyalització vertical de la cruïlla del carrer de Sol i Padrís amb el carrer de Brutau per millorar-ne la visibilitat”. Segons han assegurat al Diari, els serveis municipals estudiaran la retirada de les branques que tapen el senyal de cediu el pas. També revisaran la programació dels semàfors per valorar si cal introduir-hi canvis que afavoreixin la seguretat dels vianants.
De fet, poc després que el Diari fes arribar la denúncia a l’Ajuntament, es va rectificar i ara la senyal ja és visible. Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, a través del 937 26 42 11 o al Casal Pere Quart (Rambla, 69).