“La graveta acaba a les sabates dels veïns”

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Veïns de la Concòrdia critiquen que han de vigilar on trepitgen quan passen per la plaça de la Llibertat. Veïns del barri ha fet arribar al Diari de Sabadell una queixa per la presència de graveta a terra, que, segons expliquen, s’escampa fins a la vorera i acaba enganxada a les soles de les sabates dels vianants. Un veí assenyala “la manca de vorades com un dels motius que faciliten que les pedretes surtin de l’espai de la plaça i arribin a la vorera”. Una situació que, segons denuncia, també té conseqüències a les llars: “la graveta entra a casa i pot ratllar el parquet i altres paviments”.
Una altra veïna sosté que “l’Ajuntament ja coneix la problemàtica”, però lamenta que, de moment, no s’hi hagi donat una solució. Per això, reclama una intervenció que eviti que les pedres continuïn escampant-se i que permeti als veïns fer ús de l’espai sense arrossegar-ne la graveta fins a casa. La queixa posa el focus en el manteniment de la plaça de la Llibertat i en les molèsties quotidianes que pot generar el seu estat. Els veïns afectats demanen una actuació per contenir la graveta i evitar que continuï envaint la vorera. “Pot passat desapercebut, però es podria resoldre molt fàcilment”.
L’Ajuntament atribueix al vent la presència de graveta a les voreres de la plaça de la Llibertat. Consultat pel Diari, fonts municipals exposen que aquesta plaça del barri de la Concòrdia “té un paviment de sauló, un material habitual en moltes places i espais verds de Sabadell”. Segons expliquen les mateixes fonts municipals, “en determinades circumstàncies, especialment en episodis de vent, part d’aquest material es pot desplaçar cap a les voreres”. En aquest sentit, des del consistori defensen que “el servei de neteja viària duu a terme tasques per retirar el material acumulat i mantenir l’espai públic en bones condicions”.
Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, a través del 937 26 42 11 o al Casal Pere Quart (Rambla, 69).