“El carrer queda bloquejat per les obres”

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Un veí de Sabadell ha fet arribar una queixa per la situació que es viu aquests dies a la plaça del Treball, al voltant de les obres que s’estan executant. Segons explica, els treballs i l’ocupació d’una part de la calçada estan dificultant la circulació habitual per aquest punt de la ciutat i generant especialment problemes el carrer i a la quantitat d’estacionament a la zona. El veí assenyala que l’espai disponible per circular queda “considerablement reduït a causa de les tanques i dels vehicles vinculats a les obres”. A més, qüestiona la gestió de l’estacionament a la zona i assegura que “habitualment es fan reserves d’espai” sense que, segons el seu parer, estiguin prou regulades o degudament senyalitzades. Una situació que, afirma, es fa especialment visible durant els treballs actuals. També lamenta que aquestes situacions acabin afectant la mobilitat quotidiana dels conductors i, especialment, dels vehicles de servei i del transport públic.
Considera que, mentre durin els treballs, “caldria garantir una millor regulació de l’espai públic i unes condicions adequades” perquè els vianants puguin circular amb normalitat, i no només autobusos o vehicles. La seva queixa, però posa el focus, especialment, en la necessitat que les reserves d’estacionament i les afectacions derivades de les obres estiguin correctament senyalitzades i regulades per evitar més inconvenients als usuaris de la via.
Des de l’Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, asseguren que l’obra activa a la plaça del Treball disposa d’autorització per ocupar l’espai amb tanca fins al 31 de desembre. Segons fonts municipals, a part, pel que fa als talls de carrer, exposen que “s’ha detectat que cal actualitzar l’autorització corresponent, ja que no l’han renovat”. Per aquest motiu, des del consistori expliquen que han requerit a l’empresa que regularitzi aquesta situació. De totes maneres, afirmen que es farà una inspecció per comprovar que les afectacions a la via pública es fan correctament i, en cas d’incompliment, s’aplicaran les mesures sancionadores corresponents.