“Els contenidors no s’obren del tot”

EL TEU DEFENSOR
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Veïns del carrer de la Palma, al barri dels Merinals de Sabadell, han contactat amb El teu Defensor per a denunciar el mal estat dels contenidors situats davant del número 52. Segons expliquen, fa temps que les tapes s’obren molt poc, fet que dificulta llençar-hi les bosses amb normalitat. “Sempre ens embrutem” perquè, asseguren, han de tombar la bossa per poder introduir-la al contenidor. La queixa també s’estén a l’estat de les voreres de la zona. Els veïns assenyalen especialment el tram situat davant del número 48 i la cantonada amb el carrer d’Eivissa, on consideren que el paviment continua en males condicions. Segons expliquen, en aquesta zona ja s’hi van fer treballs per arreglar les voreres, però asseguren que “l’actuació va quedar a mig fer”. També remarquen que la situació es repeteix a la part dels passos de vianants. Els veïns que comparteixen aquests contenidors demanen que es reparin o es restaurin tant els recipients com les voreres i reclamen que les actuacions es facin “ràpidament” per posar fi a unes deficiències que, asseguren, fa temps que arrosseguen.
Fonts de l’Ajuntament de Sabadell exposen que “els contenidors del carrer de la Palma s’han revisat i ja s’ha millorat l’obertura de la tapa, per tal que es puguin llençar les escombraries amb més comoditat”. En aquest sentit, les mateixes fonts defensen que “els nous models de contenidors que s’estan provant als barris de Poblenou i Cifuentes ja no incorporen tapes, sinó una obertura frontal, per evitar aquest tipus d’incidències i facilitar l’accessibilitat”. D’altra banda, des del consistori apunten que respecte a la vorera, “es van fent actuacions de reparació i millora a tota la ciutat, com a part del projecte Els diners als carrers”, i asseguren que s’analitzarà l’estat d’aquest punt en concret i “mirarem de fer-hi una actuació de millora en cas necessari”. Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, a través del 937 26 42 11.