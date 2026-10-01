“Cal reposar les peces després de l’obra”

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Veïns del carrer d’en Font, al centre històric i per a vianants de Sabadell, lamenten l’estat en què ha quedat el paviment després d’unes obres de serveis. Assenyalen que l’empresa que va obrir la rasa hauria d’haver reposat les peces trencades per unes d’iguals o haver-les fet fabricar, de manera que el carrer recuperés l’aspecte que tenia abans de l’actuació. La queixa, però, va més enllà d’aquest punt concret. Hi ha veïns que insisteixen que aquesta situació es repeteix en altres carrers de la ciutat, on les empreses de serveis obren el paviment per executar treballs i, un cop acabats, “la reposició no queda en les mateixes condicions”.
En aquest sentit, reclamen “una major supervisió per part de l’Ajuntament”. Consideren que l’administració “hauria d’exigir a les empreses que deixin el paviment tal com estava abans de les obres i comprovar posteriorment que la reposició s’ha fet correctament”. El cas del carrer d’en Font, asseguren, és especialment visible pel seu emplaçament al centre històric i en un entorn per a vianants. Els veïns lamenten que les actuacions acabin deixant “nyaps” en carrers on el paviment forma part de la imatge de l’espai urbà.
"Ja s'estan reposant"
L’Ajuntament de Sabadell exposa que, quan les companyies subministradores han de fer obres a l’espai públic, han de demanar llicència a l’Ajuntament. “Es revisa que el projecte sigui adequat, i a més sempre es procura que les afectacions a vianants i comerços sigui la menor possible”. Durant els treballs, asseguren des de l’Ajuntament, “es fan inspeccions per comprovar que l’obra estigui correctament senyalitzada i, un cop acabada, es revisa que l’espai quedi reposat correctament”, expliquen.
En el cas del carrer d’en Font, fonts municipals asseguren que “els treballs s’han allargat perquè no hi havia disponibilitat de rajoles necessàries i es va tancar de forma provisional”. Ara, però, ja se’n disposa, i “s’estan col·locant per completar la reposició”. Des del Diari de Sabadell us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, a través del 937 26 42 11.