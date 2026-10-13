“L’asfalt està en mal estat per les arrels d'un arbre”

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Una veïna de Sabadell alerta del mal estat en què es troba l’asfalt a la cantonada del carrer de Lepant amb la carretera de Barcelona, a la plaça del Mestre. Segons explica, les arrels de l’arbre situat just en aquest punt han malmès el paviment fins a provocar un gran sotrac que cada vegada dificulta més la circulació dels vehicles. Per això, reclama que s’hi actuï per evitar que el deteriorament continuï empitjorant. La veïna qualifica de “lamentable” l’estat actual de l’asfalt i assegura que el desnivell és especialment molest per als conductors que passen per aquesta cantonada.
Es tracta d’un punt força utilitzat per girar cap al carrer de Brutau, de manera que són nombrosos els vehicles que han de passar per sobre del paviment malmès. Segons denuncia, el problema s’ha anat agreujant amb el temps i el sotrac cada vegada es fa més evident. “Les arrels de l’arbre que hi ha just a la cantonada han fet malbé l’asfalt i cada vegada és més difícil circular per aquí”, explica. Davant d’aquesta situació, la veïna confia que fer pública la queixa contribueixi a trobar-hi una solució. En aquest sentit, expressa la seva esperança que la denúncia serveixi perquè l’Ajuntament actuï “ben aviat” i repari el paviment d’aquest punt de la ciutat.
L’Ajuntament de Sabadell assegura que és coneixedor de l’estat del paviment i que està estudiant una actuació per millorar aquest punt. Segons explica, la intervenció hauria de permetre millorar la vorera, garantir-ne l’accessibilitat i, alhora, conservar l’arbre existent, les arrels del qual han malmès l’asfalt i han provocat un sotrac que dificulta la circulació dels vehicles. El consistori emmarca aquesta actuació en la línia de treball prioritària per millorar l’estat de les voreres i les calçades de la ciutat, que considera elements bàsics per al dia a dia de la ciutadania i per garantir desplaçaments segurs i accessibles.
En aquest sentit, recorda que des del 2024 el pla Els diners als carrers ha destinat més de 7,5 milions d’euros a reparar i millorar els paviments de Sabadell. Aquestes actuacions han permès intervenir en més de 12.000 metres quadrats de voreres i en 104.000 metres quadrats de paviment asfaltat.