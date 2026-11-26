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La font reservada als gossos al parc de Catalunya ha estat més de tres setmanes fora de servei, segons denuncien diversos veïns, fet que ha deixat els animals sense aquest punt d’hidratació reservat als animals, denuncia el propietari d’un gos. Un dels usuaris habituals del parc lamenta que la font hagi estat fora de servei durant tants dies i considera que el seu funcionament hauria d’estar garantit amb un “manteniment bàsic”. Recorda que es tracta d’un element essencial per afavorir la convivència i el benestar dels animals.
“No és un caprici: és una qüestió de benestar animal. En un parc tan freqüentat, els punts d’aigua haurien de funcionar sempre”, reivindiquen els usuaris, que demanen una reparació urgent i un sistema de manteniment que permeti actuar amb més rapidesa. No és primer cop que passa: al mes d’abril ja va quedar inutilitzada durant una setmana a causa que es va utilitzar l’aigua de la zona per regar els arbres acabats de plantar, fet que va deixar temporalment el punt d’hidratació fora de servei, explicaven aleshores. L’aturada, en aquell moment, no responia a cap avaria sinó a una estratègia operativa vinculada als treballs de plantació. Ara, però, els usuaris del parc volen saber què ha passat.
Fonts municipals expliquen que la incidència es va originar arran d’una fuita detectada a la font, motiu pel qual es va haver de tallar el subministrament d’aigua mentre els operaris treballaven per reparar-la. Des de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que es van dur a terme les actuacions necessàries per resoldre l’avaria i restablir-ne el funcionament. De fet, la font va tornar a estar operativa la setmana passada, després de setmanes fora de servei.
Des del Diari us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en alguns àmbits on l’administració pot haver vulnerat algun dret. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i es pot contactar a través del 937 26 42 11.