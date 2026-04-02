La zona de baixes emissions torna a estar activada

La zona de baixes emissions (ZBE) de Sabadell torna a estar operativa des d’ahir dimecres 1 d’abril, segons van confirmar fonts municipals, i tal com es va anunciar la setmana passada. D’aquesta manera, s’ha finalitzat la suspensió temporal que s’havia aplicat des del 21 de gener arran de les incidències en el servei ferroviari. El funcionament de la ZBE es va suspendre després que la Generalitat de Catalunya demanés flexibilitzar l’accés al centre per compensar les dificultats de mobilitat provocades per la crisi dels trens. Durant aquest període excepcional, qualsevol vehicle podia accedir a la zona restringida sense limitacions.
La ZBE respon a les directives europees que obliguen les ciutats de més de 50.000 habitants a limitar la circulació dels vehicles més contaminants amb l’objectiu de reduir la contaminació i millorar la qualitat de l’aire en entorns urbans densos. A Sabadell, va entrar en funcionament de forma progressiva al llarg del 2025, amb un període d’adaptació previ abans de l’activació de les sancions.
El sistema es desplega al centre de la ciutat, dins un perímetre controlat per una vintena de càmeres de lectura de matrícules que verifiquen si els vehicles disposen del distintiu ambiental corresponent. Amb la represa, s’han recuperat les restriccions habituals de circulació, actives de dilluns a divendres laborables, entre les 7 h i les 20 h. L’àrea afectada correspon al centre urbà delimitat per vies com la plaça Catalunya, la ronda Zamenhof o la carretera N-150, entre d’altres. A més, el retorn de la ZBE també reactivarà el règim sancionador, que es preveu que es comenci a aplicar durant el mes d’abril.
Excepcions
Cal tenir en compte, però, que es mantenen els marges de flexibilitat aprovats inicialment. Els municipis de l’Arc Metropolità permeten als vehicles sense etiqueta ambiental circular fins a 24 dies laborables l’any sense sanció, a més de les excepcions previstes per a residents i altres casos específics.