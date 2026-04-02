Drons i nous equips portàtils de desinfecció per fer front a la pesta porcina africana

Les accions per fer front a la pesta porcina africana (PPA) continuen adaptant-se a les circumstàncies i la pròpia evolució de la crisi. L'objectiu ara se centra a capturar senglars i mantenir el focus en una zona controlada, mentre es van confirmant nous cadàvers infectats -més de 240 des del 28 de novembre del 2025-. Les autoritats coincideixen a fer una crida a la responsabilitat ciutadana, recordant les mesures vigents en els entorns naturals en el radi de sis quilòmetres. A les portes d'un cap de setmana en què es preveu un increment d'activitat, la sotsinspectora i cap de seguretat ciutadana de la comissaria de Cerdanyola, Yolanda Candel, i el cap de l’Àrea Regional de Barcelona d’Agents Rurals, Jaume Torralba, han fet balanç de la situació en una roda de premsa a Cerdanyola aquest dijous.
Quatre mesos després de l'aparició del primer cas, Torralba assegura que es continua treballant "les 24 hores i els set dies de la setmana" per evitar la propagació. La zona infectada -parc de Collserola i àrea de Bellaterra- "està encapsulada" i els efectius desplegats segueixen estrictes protocols de bioseguretat. El responsable destaca que s'han extret "més de 3.000 animals", un fet que ha permès rebaixar considerablement la densitat de senglars en aquest entorn. Aquesta setmana, han estat més de 260 exemplars, amb tres positius més dins la zona de tancament. "És normal que surtin. No ens preocupa mentre apareguin en aquesta àrea", deia. De moment, hi ha dues zones de seguretat tancades i s'està fent un tercer perímetre per donar tranquil·litat al dispositiu. Aquesta corona ha d'arribar a tocar d'Abrera i la B-40, fins a Terrassa. Per la seva banda, Candel ha afegit que els Mossos d'Esquadra es mantenen sobre el terreny en coordinació amb la resta de cossos per conscienciar la ciutadania i controlar la presència en el medi natural restringit. "És molt important mantenir les mesures perquè el virus no avanci", ha refermat. El patrullatge intensiu està en marxa. Segons ha especificat, la policia catalana ha obert nou actes per infraccions, a més de les realitzades per cossos de seguretat locals. Algunes, per vandalitzar els elements de vigilància implantats.
Més mitjans tècnics
En paral·lel, el Govern català ha acordat aquesta setmana reforçar el dispositiu contra la PPA amb la contractació de tres nous equips portàtils de desinfecció, càmeres tèrmiques i drons per “intensificar” el control del brot. El cost total de les actuacions aprovades supera els 60.000 euros. Tot plegat s’emmarca en l’evolució recent de la malaltia, que ha obligat a ampliar la zona infectada fins a 95 municipis, 14 dels quals considerats d’alt risc. Així, l'executiu ha autoritzat el subministrament dels equips de desinfecció per a vehicles pickup i dos equips remolcables. Aquest material permetrà desplegar punts de desinfecció mòbils d’alta capacitat en zones de difícil accés i garantir la bioseguretat dels operatius. Les eines permeten actuar directament sobre vehicles, personal, gossos i equipaments, així com desinfectar àrees afectades, assegurant la continuïtat del servei sense interrupcions. Paral·lelament, Agents Rurals reforça la seva capacitat de vigilància amb la incorporació de dos drons d’última generació. Aquests instruments permeten millorar la detecció de fauna, la recerca de cadàvers i el seguiment de possibles focus en zones obertes o de difícil accés.
Les restriccions, almenys fins a l'estiu
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha apuntat aquesta setmana que hi haurà restriccions al medi natural "almenys" fins a l'estiu. En una entrevista a 'El País', el responsable admetia que és "difícil" mantenir una "restricció total" i manté que l'obertura de Collserola es farà quan "decideixin els tècnics". "Ara s'han d'augmentar les captures i, a mesura que avancem, es prendran decisions". Ordeig xifra en uns 6.000 els porcs senglars que cal sacrificar en el radi de 20 quilòmetres afectat -800 en els 6 quilòmetres més pròxims- i detalla que hi han instal·lat 222 tancaments de pas a la fauna, 271 trampes, 81 xarxes per caçar animals, 45 quilòmetres de tanques, s'han invertit 45 milions d'euros en contractes d'emergències i hi ha 1.900 efectius desplegats. "En el radi de sis quilòmetres no ha de quedar ni un senglar i de 6 a 20 quilòmetres un màxim d'un senglar per quilòmetre quadrat". Fora dels 20 quilòmetres, han activat plans de control poblacional i des de l'1 de gener s'han sacrificat 24.458 animals. A Catalunya, hi ha entre 120.000 i 180.000 senglars i l'objectiu és reduir la població a la meitat. Els tècnics "continuen analitzant" tots els positius i les seqüenciacions. De tots els animals morts analitzats, únicament un 2,2% han donat positiu.
Incrementar el ritme de captures
Per la seva banda, el sector porcí creu que cal incrementar el ritme de captures i sacrifici de senglars per contenir el brot. Diverses organitzacions agràries han traslladat al Govern català les seves propostes i preguntes i aquesta setmana s'han reunit amb el Departament d'Agricultura. En el document, demanen una "jerarquia definida en la gestió del senglar" i definir "amb concreció" la col·laboració amb caçadors, ADF i altres agents territorials. També reclamen "més rapidesa" a l'hora de saber els resultats PCR fets als senglars morts. El posicionament el signen, a banda d'Unió de Pagesos i la FCAC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), el Grup de Sanejament Porcí (GSP), Anprogapor, l'Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat), la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC) i la patronal Anafric.