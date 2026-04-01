Consulta el calendari laboral del 2027: quins dies seran festius?

El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha aprovat ja el calendari laboral del 2027, que estableix quins dies festius podrem gaudir l'any vinent. En total, hi ha dotze festius laborals a Catalunya, als quals caldrà sumar dos dies més que tria cada consistori. A Sabadell, l’Ajuntament acostuma a fixar el dilluns després del segon diumenge de maig, quan se celebra l’Aplec de la Salut (10 de maig); i el dilluns de Festa Major, que arriba després del primer divendres del mes de setembre (6 de setembre). Tot i que els dos dies han de ser aprovats pel ple de juny o de juliol. L'any vinent, les vacances de Setmana Santa seran entre el 21 i el 29 de març i la Festa Major de Sabadell, del 3 al 6 de setembre.
Festius a Catalunya el 2027
Els dies 15 d'agost i 26 de desembre apareixen en el següent calendari, però no compten com a dies festius perquè cauen en diumenge.
Divendres 1 de gener: Cap d'Any
Dimecres 6 de gener: Reis
Divendres 26 de març: Divendres Sant
Dilluns 29 de març: Dilluns de Pasqua Florida
Dissabte 1 de maig: Dia del Treball
Dijous 24 de juny: Sant Joan
Diumenge 15 d'agost: L'Assumpció
Dissabte 11 de setembre: Diada nacional de Catalunya
Dimarts 12 d'octubre: Dia de la Hispanitat
Dilluns 1 de novembre: Tots Sants
Dilluns 6 de desembre: Dia de la Constitució
Dimecres 8 de desembre: La Immaculada
Dissabte 25 de desembre: Nadal
Diumenge 26 de desembre: Sant Esteve