La justícia confirma irregularitats en una plaça de la Unitat Canina de la Policia Municipal de Sabadell

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha resolt de manera definitiva el conflicte al voltant de l’adjudicació d’una plaça a la Unitat Canina de la Policia Municipal de Sabadell. El tribunal ha confirmat la invalidesa del procés de selecció i referma així la decisió que ja s’havia adoptat en una primera sentència, donant la raó a l’agent que va impugnar el procediment i titllant d'"arbitrària" la decisió de l'intendent del cos d'aleshores, Joan Antonio Quesada.
Ara fa sis anys es va convocar una plaça per la secció canina de la policia local i vuit agents van optar al lloc de treball. Entre els candidats hi havia A. H., que va agradar a l'inspector encarregat del procés, gràcies a l'àmplia trajectòria que presentava. Tot i això, la plaça mai li va arribar a ell i un altre dels candidats va ser adjudicat a la Unitat Canina. L'afectat va presentar un recurs a l'Ajuntament de Sabadell, que va ser desestimat, i va acabar optant per la via judicial. El judici es va celebrar el novembre del 2022 i A. H. va exposar la seva versió al tribunal, que li ha acabat donant la raó.
A la sentència del TSJC, el tribunal dona plena credibilitat al testimoni de l’inspector encarregat de les entrevistes, que va assegurar que el candidat descartat era "el més preparat" i que va rebre "pressions per modificar el seu informe". Segons la resolució, se li va indicar que havia de canviar la valoració o seria "desacreditat públicament". A partir d’aquestes proves, el TSJC conclou que la decisió no responia a "criteris tècnics reals", sinó a una voluntat prèvia d’atorgar la plaça a un altre agent amb menys experiència específica. El tribunal rebutja també l’argument de l’Ajuntament sobre la "discrecionalitat del càrrec", recordant que aquesta no pot servir per justificar decisions sense fonament ni criteri objectiu. Ara, però, el consistori assegura que, "com sempre, l'Ajuntament respecta les decisions judicials". Actualment, el denunciant ocupa una plaça a la Unitat Canina, mentre que la persona que va guanyar la plaça en el seu moment és membre d'una altra secció de la Policia Municipal.