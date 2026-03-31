FOTOS | L'entitat La Mandarina celebra el Dia de la Visibilitat Trans

S'han celebrat diverses activitats a la plaça de les Dones del Tèxtil

  Oliver Luzón, en el Dia de la Visibilitat Trans a Sabadell
Publicat el 31 de març de 2026 a les 18:40
Actualitzat el 31 de març de 2026 a les 18:42

L'entitat sabadellenca de nova creació La Mandarina ha celebrat aquest dimarts, 31 de març, per primera vegada el Dia de la Visibilitat Trans a Sabadell. La celebració s'ha dut a terme a la plaça de les Dones del Tèxtil (Centre) i ha comptat amb un mercat d'artistes, micro obert, concert i DJ. Tot, fet per persones trans i no binàries.

Des de La Mandarina, que és un espai de trobada de les persones queer a la ciutat, Oliver Luzón Aguilera explica que "volem reivindicar que la nostra existència sigui d'una manera positiva i que tenim dret a ser aquí com totis les demés, fent el nostre espectacle al carrer i sent nosaltres mateixis". Luzón ha valorat especialment les "moltíssimes reaccions positives" que han rebut per haver organitzat l'esdeveniment, més enllà d'alguns comentaris negatius rebuts a través de les xarxes socials.

  • Dia de la visibilitat trans* a Sabadell

 

Notícies recomenades