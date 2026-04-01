Reobren el carrer de la Rosa després de l'esfondrament d'un edifici

El tram del carrer de la Rosa (Centre) afectat per l'esfondrament parcial de l'edifici del número 8 ha quedat reobert aquest dimecres, 1 d'abril. Durant 16 dies no s'hi ha pogut passar mentre es treballava a l'interior de l'immoble afectat per assegurar-lo i evitar riscos. L'esfondrament parcial de diumenge 15 de març va afectar el primer pis, i una persona va resultar ferida a causa del succés. Ara, les obres a l'edifici continuen i per això hi ha un tram de vorera afectat, però els vianants poden transitar per la part habilitada.
Tècnics municipals han revisat les tasques d'enderroc parcial i altres que s'han fet per assegurar l'immoble, i després que hi hagin passat els serveis de neteja, aquest tram ha quedat reobert als vianants. En els dies que el pas ha estat tallat, veïns i comerciants de la zona han estat desallotjats o no han pogut obrir els seus comerços, i alguns van poder recuperar la normalitat el passat dilluns 23 quan se'ls va permetre tornar a casa o a l'activitat.
Els comerciants s'han vist afectats especialment per aquesta situació. Maritza Vieira, propietària de Sello Propio, assegura que la davallada de vendes ha estat molt significativa, amb un 80% menys de vendes. Vieira es queixa principalment de la manca d’accessos a la botiga, i remarca que “normalment hi ha tres carrers que arriben aquí i ara només tenim un accés pel carrer de Gràcia”. En aquest sentit, la manca de pas ha fet que el carrer hagi deixat de ser un lloc de pas concorregut. Segons la propietària, molta gent no sap que les botigues estan obertes i, per tant, els clients que hi van són principalment aquells que ja n’estan informats i s’hi desplacen expressament per comprar.
Pel que fa a l’estat de la intervenció, el cap d’obres de l’empresa encarregada, SM Savall, Rafa García, ha explicat al Diari que el procés de reobertura s’ha vist condicionat per dificultats com la complexitat de l'immoble. “Era un edifici molt vell, hem hagut d’anar amb molt de compte perquè no s’enfonsés, hem hagut d’apuntalar tot l’edifici per dintre, i per això ha anat una mica més lent del que es preveia al principi”, ja que en un primer moment es va dir que el carrer quedaria tallat durant una setmana.
Segon rètol recuperat
En els darrers dies, el Museu d’Història de Sabadell ha recuperat i custodia un segon rètol d’aquest edifici. En aquesta ocasió, s’ha aconseguit un rètol datat de 1923 de l’antiga merceria de Pere Homedes, segons expliquen des de l’equipament, que n’ha acordat la conservació amb els propietaris de l’immoble. En concret, és un rètol de vidre fosc amb lletres daurades que porta el nom de ‘Novetats’.
Segons el Museu, originalment era més llarg i també hi apareixen els noms ‘Merceria’ i el del propietari ‘P. Homedes’. El primer que es va localitzar, ‘Homedes’, part del qual va caure a terra en l’accident, també ha quedat sota custòdia de l’equipament museístic local. Les obres que s’estan duent a terme també han permès identificar un tercer rètol, “probablement encara més antic”, amb el nom de ‘Guanteria’. Però no s’ha pogut recuperar perquè va quedar fet miques en l’esfondrament.