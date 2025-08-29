Tarda d'avisos al Vallès a causa del temporal: 16 intervencions dels Bombers en tota la comarca

Tarda complicada a diversos municipis del Vallès Occidental. El temporal, com ja va avisar el Servei Meteorològic de Catalunya, va arribar a la nostra comarca en forma de pluges molt intenses i ratxes de vent. Aquest fet, tot i que a Sabadell no es va arribar a patir, va suposar més d'una quinzena d'intervencions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya a diversos municipis del Vallès, principalment a Sant Cugat i Cerdanyola. Arbres caiguts, sanejament de façanes i retirades de branques que havien quedat en mig de les carreteres van ser les principals intervencions del cos de rescat. A Sabadell l'única intervenció que hi va haver va ser al carrer de Durant i Sorts, per sanejar una façana que presentava perill de caiguda.
A Sant Cugat del Vallès, es va intervenir en la retirada de diversos arbres que havien caigut a la carretera, a la piscina d'algun veí trencant-ne la tanca o alguns que havien quedat suspesos a sobre d'un altre i corrien el risc de caure. A part, algunes zones que presentaven alguna debilitat van quedar destapades pel temporal i també hi va haver intervencions de prevenció per evitar que hi hagués qualsevol accident. D'altra banda, es va retirar una planxa que va caure d'un terrat i va quedar suspesa en un arbre i es van retirar 5 metres quadrats de maons que amenaçaven de caure, després de trobar diverses peces de ceràmica al mig del carrer.
Cerdanyola del Vallès va ser l'altra gran afectada pel temporal. Principalment, hi va haver dues caigudes d'arbres en mig de la carretera BV-1415 i dues més a sobre de cablejat elèctric. Finalment, a Ripollet i a Valldoreix també es van patir conseqüències del temporal, tot i que no va ser un problema que va transcendir. De nou, la caiguda d'arbres i les restes de branques a les carreteres van protagonitzar la tarda. De totes maneres, en cap punt del Vallès Occidental hi va haver afectacions personals, sinó que tan sols hi va haver danys materials que no van suposar cap problema.