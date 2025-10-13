Enèsim atac contra els cartells de “Barberà Ciutat Feminista”

Els tòtems de la campanya “Barberà Ciutat Feminista” han tornat a ser objecte d’actes vandàlics. Aquests elements identificatius, ubicats a les principals entrades de la ciutat, han aparegut de nou pintats amb esprai negre, esborrant parcialment o totalment la paraula ‘feminista’ que contenen.
Des de la col·locació dels tòtems, com a mostra del compromís municipal amb el feminisme, s’han fet les corresponents tasques de neteja en diverses ocasions. Ara, l’Ajuntament ha optat per substituir completament els vinils dels tòtems, amb un cost total d'uns 300 euros en materials, a més dels costos associats al treball del personal municipal encarregat de la seva col·locació i manteniment.
Aquesta substitució va tenir lloc la setmana passada, tornant a ser objecte d’atac alguns dels tòtems el dia 9 d’octubre. Des de l'Ajuntament barberenc condemnen aquests fets i lamenten que es tornin a repetir uns atacs que es consideren una mostra de la resistència que encara desperten els missatges feministes.
Cal destacar que aquests actes vandàlics no només suposen un atac al mobiliari urbà, fet recollit a l'ordenança de civisme de l'Ajuntament amb una sanció de fins a 300 euros, sinó també al missatge d’igualtat i respecte que representa el feminisme. "Davant d’això, la resposta ha de ser més compromís que mai amb el Feminisme per garantir que cap pas enrere sigui possible en els drets de les dones", sostenen des del consistori.