La implantació del nou model de recollida de residus a Santa Perpètua va culminar abans de l'estiu amb el tancament dels contenidors del barri de Centre Vila. El procés d'implementació s'ha allargat durant tot aquest any, canviant els hàbits de la ciutadania.
La nova fórmula pretén augmentar el reciclatge, reduir la quantitat de residus de la fracció resta i les despeses a través del sistema de contenidors tancats amb identificació d’obertura. Els contenidors només es poden obrir amb una targeta identificativa o mitjançant una aplicació al mòbil, per garantir un ús correcte dels veïns. La resta és l'únic contenidor que només s'obre dos dies a la setmana. El format, però, ha despertat algunes queixes de residents com la Montserrat, que lamenta que hi ha restes que queden a la via pública. "Hi ha gent que deixa la brossa fora del contenidor i genera una sensació de brutícia als carrers", alerten.
El consistori és conscient d'aquesta situació. Amb tot, la regidora de Medi Ambient, Jésica Jiménez, destaca una acceptació generalitzada del model. "Primer de tot, hem de felicitar la gran majoria de la ciutadania de Santa Perpètua que és un exemple de civisme i responsabilitat", diu. Les "espectaculars" dades municipals situaven en un 81% la recollida selectiva a la localitat vallesana a l'agost. "Si bé és cert que en aquesta dada hi haurà algun percentatge d'impropis, és una xifra molt alta i la millora ha estat exponencial, tenint en compte que veníem de menys d'un 40% de reciclatge. Això és un gran èxit i vol dir que la ciutadania ho està fent molt bé", remarca.
Malgrat tot, la responsable admet que encara s'estan produint actes incívics deliberats a algunes bateries concretes. "Hi ha persones que deixen la brossa fora dels contenidors perquè li dona la gana i que es nega a utilitzar la targeta. Per aquest motiu, la Policia Local va iniciar fa unes setmanes una campanya de control per combatre aquestes infraccions de l'Ordenança municipal de gestió de residus", adverteix. La sanció mínima són 400 euros. "Aquests veïns, que en són pocs, no tenen gens de respecte cap a la ciutadania que ho fa bé, i que l'any vinent es podrà beneficiar d'una taxa de recollida justa", tanca.
El govern local ha congelat la taxa de residus municipal de cara al 2026, mentre que la comarcal aplicarà taxa justa mitjançant l’ús del nou model. Per la seva part, l’IBI s’incrementarà amb una mitjana d'uns 36 euros anuals per habitatge, mentre que altres impostos s’ajusten a l’IPC del 2,3% corresponent al mes d’agost. La pujada en l'IBI també ha provocat malestar en un sector de la societat perpetuenca, que es va concentrar abans del ple d'octubre.