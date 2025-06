Sentmenat recupera el pols després del crim: "Era una família molt estimada i coneguda"

Sentmenat intenta recuperar el pols després del sotrac provocat pel crim d'un jove de 22 anys a mans d'un home que abans havia ferit greument la seva parella, mare del difunt. Després del doble atac, l'home va agafar una moto per anar fins a una nau on treballava i es va suïcidar. "Estem colpits. Ha estat molt bèstia perquè som un poble i ens coneixem tots", explicava al Diari un veí del municipi, encara commocionat per la notícia.

Centenars de persones es van concentrar dilluns a la tarda davant l'Ajuntament per condemnar el presumpte cas de violència masclista. Els presents van mostrar un dol col·lectiu i van enviar força a la dona, ingressada a l'hospital en estat crític. L'alcaldessa, Montse Rueda, va agrair l'assistència massiva a l'acte per rebutjar l'agressió a "una família molt estimada i coneguda". "Estem molt pendents de l'evolució de la Núria i molt tristos per la mort del Denis", va afirmar en un breu discurs a la plaça.

Minuts de silenci a Sentmenat

ACN

A l'acte no van faltar la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, que va dir que era un dia "molt trist i dolorós per tota la comunitat". El Departament ha activat el Servei d'Intervenció en Crisi i també la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV) per acompanyar l'entorn de les víctimes. La consellera va recordar que la ciutadania té a disposició el telèfon 900 900 120 per buscar ajuda si s'és víctima de violència a la llar, alhora que aquesta eina també s'adreça a qualsevol persona que vulgui denunciar un cas proper.

Montse Rueda, alcaldessa de Sentmenat

ACN

Segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), no consten antecedents judicials respecte al presumpte autor de l'homicidi. El cas l'investiguen Mossos d'Esquadra i el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, en funcions de guàrdia. Amb tot, la consellera fa una crida a la "prudència" abans de determinar que el succés estigui relacionat amb la violència masclista.

Pel que fa a la representació institucional al minut de silenci, també hi van assistir els regidors del municipi, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés, i la diputada de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, Eva Soler.