Sabadell s’erigeix encara més en capital cultural quan arriba la calor. En aquest desert que s’aproxima, la ciutat és un oasi on el llac refrescant i les palmeres ombrívoles són música, teatre, poesia, humor i dansa. Un plaer per a tots els sabadellencs, però sobretot per a l’entorn territorial que s’hi refugia. De maig a juliol, mentre la programació de la majoria de municipis es desinfla, Sabadell haurà sumat més de 40.000 espectadors d’arreu entre l’Embassa’t, l’Observa, el Fresc, els dos concerts organitzats pel CE Sabadell i el festival Internacional de Música de Joventuts Musicals. És un 40% més de públic que fa dos anys. En total, una seixantena llarga de propostes culturals.

Parc Catalunya multitudinari

L’estiu cultural comença ben aviat. L’Embassa’t va arribar als 9.000 assistents, un rècord històric, amb molts sabadellencs, però sobretot públic de la comarca i de Barcelona. Va agafar el relleu a l’amfiteatre del Parc Catalunya l’Observa, per on ja han passat Doctor Prats, Camela i Mushkaa. Amb 17.500 assistents sumats i encara per acabar, el repte és arribar a la xifra dels 25.000. Més de la meitat són de fora de Sabadell. “L’Observa és el tret de sortida d’una temporada de concerts amb bon ambient i bon temps molt esperats per Sabadell i el seu entorn”, assenyala el director, Jose Luis Castet.

La traca final encara ha d’arribar. El CE Sabadell organitza per primera vegada els seus propis concerts. El divendres 13 de juny l’artista internacional Pedro Capó portarà a Sabadell La Carretera Tour. Serà una de les quatre parades a l’Estat –juntament amb València, Sevilla i Madrid– d’una gira mundial que passa pels Estats Units, Santo Domingo, Equador, Xile, Argentina i Uruguay. El 14 de juny el Parc Catalunya acollirà una festa Flaixbac de temàtica arlequinada. La intenció és arribar als 10.000 espectadors entre els dos concerts. “Ho fem per Sabadell, amb visió de club, però també de ciutat. És un projecte de sabadellenquisme”, explicava en la presentació el director general del club, Bruno Batlle.

Un festival únic a la comarca

El Fresc Festival distingeix Sabadell de qualsevol ciutat metropolitana, exceptuant Barcelona, per oferir durant l’estiu una programació que va més enllà de la música, amb poesia, teatre, humor... Celebrat als Jardinets entre el 25 de juny i l’11 de juliol, una quinzena de propostes sumaran al voltant de 3.400 espectadors. Un 40% dels assistents són de fora de la ciutat, especialment de municipis propers on la programació cultural decau: Sant Quirze, Castellar, Terrassa, Barberà, Cerdanyola... Però hi ha públic de qualsevol racó de Catalunya.

“És un pol d’atracció cultural”, defensava en la roda de premsa de presentació el president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Josep Maria Manyosa. “Tenim un petit Grec a Sabadell”, comentava el director de l’entitat, Joan Carles Sunyer. A més, el Fresc fa una enorme aposta per pujar el català a l’escenari. Aquest any hi passaran noms com Blaumut, Emma Vilarasau, Sharonne, Brodas Bros, Mariona Escoda, Rosa Renom, Fel Faixedas...

Els pioners

El cicle més antic de la ciutat és el que organitza Joventuts Musicals, que es va posar en marxa fa més de 40 anys, tot i que en fa 25 que rep el nom de Festival Internacional de Música. A diferència de la resta de l‘any, en què a la programació predomina la música clàssica, a l’estiu es dona pas a la fusió, el tango, el jazz... Seran vuit concerts variats que, exceptuant l’estrena al Teatre Principal, ompliran de vida el Casal Pere Quart. Sumaran més d’un miler d’assistents. Alguns noms són Inés Cuello, la Cobla Mediterrània, l’Orquestra d’Acordions... “És una gran aportació eclèctica a Sabadell. Ofereix continuïtat a una programació ampla i interessant a la ciutat”, explica la presidenta de Joventuts Musicals, Joana Soler.