Antonio Hidalgo: “És moment de gaudir”

Les reaccions del tècnic Antonio Hidalgo després de la contundent victòria davant el Lleida Esportiu per 4 a 0.

L’expulsió, canvi de guió: “Està clar que en aquesta categoria quan et quedes amb un jugador menys pateixes molt i a la vegada és molt difícil guanyar amb inferioritat numèrica. El partit se’ns ha posat molt de cara però tot i això ha estat molt difícil. Hem tingut la pilota i hem aconseguit interpretar el que tocava fer. Sí que és cert que en alguns moments ens ha faltat una mica de profunditat però el més important és que hem aconseguit tres punts més”.

Segon gol a pilota aturada, el paper de Juve: “Som un grup de persones que treballem amb la mateixa il·lusió durant moltes hores. Només parlo jo però el Juve fa un treball molt bo. La pilota aturada és molt important i ens va molt bé marcar d’aquesta manera”.

Campió d’hivern: “Això de campió d’hivern no serveix per a res. Estem molt contents de com hem acabat. És moment de gaudir, especialment, els jugadors que estan treballant com animals. Després ja serà el moment per preparar dues sortides que són molt complicades“.

Valoració del 2019: “Hem de saber qui som. Hem vist les dues cares de la moneda en pocs mesos. Hem de tenir els peus a terra i continuar competint. El nivell a la Segona Divisió B és molt igualat i hi ha molts equips comprimits. Hem de continuar perquè si perds un partit, tot torna a estar molt igualat“.

Missatge a la parròquia arlequinada: “Que gaudeixin tot el que puguin. Les bones situacions s’han de gaudir. Ens costa moltíssim guanyar encara que no ho sembli amb el 3 a 0 i el 4 a 0. És cert que a casa estem molt forts però hem de tocar de peus a terra“.

Golejadors

Els jugadors toquen de peus a terra. Edgar Hernández ha tornat a obrir la llauna de penal. “Ara tens tranquil·litat i confiança i tot va de cara. És una situació molt diferent de la temporada anterior per exemple. El segon penal l’ha demanat llançar l’Adri Cuevas i cap problema. Som un equip. El Lleida ha fet el seu plantejament i potser han sortit una mica revolucionats. L’agressió ha estat claríssima. Ara hem de continuar així. L’equip respon molt bé cada partit i l’afició gaudeix. El canvi? Home, un golejador sempre vol continuar al camp per fer més gols, però no hi ha cap problema. El més important és el treball de l’equip”.

Per la seva banda, Aleix Coch s’ha estrenat aquesta temporada després de fer 6 gols la temporada anterior. “És l’únic que em faltava aquesta temporada després de la recuperació i tornar a jugar. Néstor ha posat molt bé la pilota i he pogut trobar el forat. El Lleida ha sortit una mica excitat i s’ha vist en l’acció del primer gol. Una agressió clara. L’equip ha sabut tenir el control del partit i ara toca descansar. Tots estem molt satisfets”.