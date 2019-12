“Em sento dolgut i al·lucinat pels atacs que hem rebut del Lleida”

El president del Centre d’Esports, Esteve Calzada, ha volgut sortir al pas dels atacs i declaracions produïdes aquesta setmana des del club lleidatà per la polèmica de l’horari del partit, 48 hores després del duel de Copa del Rei que el Lleida Esportiu va jugar contra l’Espanyol. “M’agradaria parlar del gran partit que ha fet el Sabadell i la situació que vivim, però em veig en l’obligació de respondre a totes les acusacions, sobretot dirigides al nostre entrenador Antonio Hidalgo des de diferents àmbits. Vaig escoltar declaracions de l’entrenador Molo i algun jugador que estan fora de lloc. Vull aclarir que fa moltes setmanes que el nostre tècnic va anunciar als seus jugadors que es jugaria el dissabte per facilitar la seva marxa aquestes vacances de Nadal. I això se sabia molt abans de la data del partit de Copa i el Lleida també ho coneixia”.

Calzada considera que s’ha fet un “linxament totalment injust” contra Hidalgo i també s’ha mostrat decebut amb l’actitud de la directiva lleidatana, sense representació a la llotja. “Em sento dolgut i al·lucinat perquè jo sóc lleidatà també i no ho puc entendre. Penso que no mereixem aquest tracte. Per part nostre no tenim cap problema i això no és cap guerra entre Sabadell i Lleida. No és el nostre tarannà”.